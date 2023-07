“Sé de lo que soy capaz y confío en el trabajo que he realizado para llegar a este punto”.

Esas fueron las primeras declaraciones del delantero Isaiah Piñeiro a pocos minutos de que la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPR) diera a conocer el jueves la lista de los 14 jugadores convocados a la preselección nacional de cara a la Copa Mundial de la FIBA 2023.

Piñeiro, ya sintiendo el calor de la isla, está de vuelta en el programa nacional, luego de recuperarse de una lesión en una rodilla que lo dejó fuera de cinco de las seis ventanas clasificatorias al Mundial. Solo jugó en la primera ventana a finales de 2021.

Fue operado el pasado año y tras una larga recuperación, Piñeiro regresó al tabloncillo con los Piratas de Quebradillas durante esta temporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Y ahora luce entusiasmado con la oportunidad de jugar en un segundo Mundial. Piñeiro tiene grandes posibilidades de ser parte del róster final.

“(Quiero) Ser el jugador que me llevó a este punto. Ser versátil, jugar a la defensa, bloquear tiros, ser un líder en el equipo y un gran compañero. Si puedo hacer todas esas cosas, entonces puedo demostrar que he vuelto a jugar al mismo nivel antes de la lesión”, compartió Piñeiro en entrevista con El Nuevo Día en el Viejo San Juan.

Piñeiro lució sin ritmo en su retorno a la acción con los Piratas en la fase regular. Promedió 7.7 puntos y 3.9 rebotes con 24 turnovers en 14 partidos. Registró un 48% en sus disparos de dos puntos y un 28% de tres. Y en los cuartos de final acumuló 7.4 puntos y 3.0 rebotes en 21 minutos por cotejo. Quebradillas perdió en seis juegos ante el eventual campeón, Carolina, en los cuartos de final.

El jugador de 28 años y de ascendencia puertorriqueña, de paso, es el único en el listado de la preselección que participó en el Mundial China 2019.

“Significa mucho, sinceramente, tener mi nombre en la preselección. Y estar en el equipo es una sensación estupenda. Es una gran validación de todo el arduo trabajo que he dedicado al deporte del baloncesto y saber que los puertorriqueños de todo el mundo me apoyan y apoyan al equipo es una sensación tremenda. No hay nada realmente igual”, añadió sobre lo que significa vestir los colores de la monoestrellada ante el mundo.

Entre risas contó un momento cuando en el Mundial de China 2019 recibió el aplauso de aficionados boricuas. En aquella ocasión, Puerto Rico avanzó a la segunda ronda.

“Es una locura que viajen tan lejos para apoyarte, es una sensación como ninguna otra”, dijo. “Siempre que puedo ponerme la camiseta y representar al país y a la isla, es increíble. Así que después de un largo proceso de rehabilitación tras la lesión, estar de vuelta, ver mi nombre en la preselección para el Mundial, es una sensación increíble”, añadió.

“Me gusta nuestro equipo”

Afirmando que Carlos Arroyo, gerente general del quinteto patrio, está armando un elenco para lograr buenos resultados en el magno evento, Piñeiro dijo saber lo que necesitan para ganar.

“Solo debemos dar el siguiente paso y ser extremadamente competitivos al jugar contra estos equipos... espero que avancemos a la próxima ronda”.

Puerto Rico formará parte del Grupo B del Mundial junto a Serbia, Sudán del Sur y China. Los mejores dos adelantarán a la siguiente etapa del torneo.

De los rivales de primera ronda, Piñeiro tiene una idea de lo que presentarán los serbios, a quienes enfrentó en la segunda ronda del pasado Mundial. Los boricuas fueron apabullados 90-47.

Eso sí, Serbia anunció las bajas del dos veces Jugador Más Valioso y actual campeón de la NBA con los Nuggets de Denver, Nikola Jokic, y del dos veces ‘MVP’ del Final Four de la Euroliga, el escolta Vasilije Micic.

“Jokic y Micic nos dieron algunos problemas la última vez en China, así que aunque estuvieran allí, podemos competir. Tenemos chicos de la talla. Me gusta nuestro equipo y me gustan nuestras posibilidades”.

En una preparación intensiva, Puerto Rico tendrá su primer partido de fogueo el próximo viernes ante República Dominicana en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Reacciona a la baja de José Alvarado

Tremont Waters, Jordan Howard, Ethan Thompson, John Holland, Stephen Thompson, Phillip Wheeler, Aleem Ford, Justin Reyes, Christopher Ortiz, Ismael Romero, George Conditt IV, Timajh Parker-Rivera y Arnaldo Toro acompañan a Piñeiro en el listado.

El enebeísta José Alvarado quedó fuera de la lista. El boricua lidió con una lesión en su pierna derecha que lo mantuvo fuera de la parte final de la temporada de la NBA con los Pelicans de Nueva Orleans, quienes, según la Federación, le denegaron el permiso.

“Duele. Definitivamente, es un gran jugador, obviamente talento de la NBA. Desafortunadamente, nunca pude jugar con él por mi lesión. Pero sé lo que aporta a la ofensiva, a la defensiva y su intensidad”, expresó Piñeiro al conocer la noticia.