El presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, Yum Ramos, ha dado en la tarde de hoy lunes un espaldarazo al trabajo que ha venido haciendo Eddie Casiano como dirigente del Equipo Nacional, esto en el marco de las expresiones realizadas por José Juan Barea hace más de un mes pero publicadas el sábado en la noche en las que opinó que se debería cambiar al piloto del quinteto por razón de la falta de resultados en los recientes años.

Ramos, mediante un comunicado de prensa, precisó que se respeta la opinión que emitió Barea en el programa One on One con el comentarista deportivo DePlaymaker y que sus expresiones definitivamente le llevarán a dar prioridad a seguir escuchando a los jugadores y su sentir sobre lo que se hace con el programa nacional. No obstante, afirmó que igualmente hay personas que apoyan la labor de Casiano y él es uno de ellos.

“En todas las organizaciones siempre va a haber personas que puedan tener otras preferencias con las decisiones que se tomen internamente y en la Federación de Baloncesto de Puerto Rico no somos, ni seremos la excepción. Es parte de la dinámica”, dijo Ramos. “Pero así mismo como existen los que sugieren cambios, también hay muchas personas que sí están de acuerdo con el plan de trabajo que tenemos con nuestra Selección Nacional porque reconocen que ha dado frutos y que hemos cumplido las metas trazadas”.

Ramos detalló que en los cinco años que Casiano ha estado al frente del Equipo Nacional se han dado una serie de resultados importantes. Enumeró las medallas de oro en los torneo Centrobasket 2016 y en los Juegos Centroamericanos Barranquilla 2018; medalla de plata en los Juegos Panamericanos Lima 2019; el pase al Mundial de Baloncesto China 2019 y el avance a la segunda ronda en dicho Mundial, gesta que no se alcanzaba desde el Mundial Indianápolis 2002.

Junto a eso Puerto Rico también llegó al juego final del Repechaje Olímpico en Serbia en el 2016, donde cayeron ante los entonces subcampeones del mundo en el partido en el que se disputaba un solo boleto a las Olimpiadas Río 2016. Y así mismo tiene a Puerto Rico clasificado al Repechaje Olímpico de este año, en el que intentarán lograr su primer boleto Olímpico desde su participación en las Olimpiadas Atenas 2004. Así mismo se acaba de alcanzar el pasado sábado la clasificación al torneo AmeriCup 2022.

“Todo esto se ha logrado bajo un escenario inusual: un nuevo sistema de clasificación de FIBA, un relevo generacional de jugadores y la pandemia del COVID-19, por mencionar algunos. Respeto la opinión de José Juan Barea con relación al cambio que propone con el dirigente nacional, Eddie Casiano. No obstante, los resultados positivos de la selección masculina son evidentes y demuestran la labor eficiente que venimos realizando con el programa”, fundamentó.

Yum Ramos aseguró que Eddie Casiano seguirá al frente del Equipo Nacional pese a las expresiones que realizó José Juan Barea.

Así las cosas, Ramos aseguró que Casiano tiene su apoyo para seguir al frente del equipo.

“Como Institución, continuaremos apoyando el trabajo de Eddie Casiano y nos mantendremos enfocados en seguir el plan establecido con el programa de baloncesto nacional que incluye: la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio y en noviembre el inicio de las ventanas clasificatorias para el Mundial de Baloncesto 2023″, destacó Ramos.

“Para nosotros en la Federación continuará siendo prioridad escuchar el sentir de nuestros jugadores. Sin embargo y, como siempre ha sido nuestra práctica, se tomarán las decisiones en beneficio de la Federación como institución y sus programas nacionales”.