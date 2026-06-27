Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
DeportesFútbol
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

España gana su grupo del Mundial y manda a casa a una decepcionante Uruguay

Los españoles ganaron 1-0 tras un costoso error del arquero uruguayo Fernando Muslera

27 de junio de 2026 - 11:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Alex Baena (izquierda) festeja tras anotar un gol para España en el partido contra Uruguay en el Grupo H del Mundial, el viernes 26 de junio de 2026, en Guadalajara, México. (AP Foto/Natacha Pisarenko) (Natacha Pisarenko)
Por Tales Azzoni

Guadalajara - España fulminó el viernes 1-0 a Uruguay tras otro error del arquero celeste Fernando Muslera para avanzar a los dieciseisavos de final del Mundial y eliminar a la potencia sudamericana.

RELACIONADAS

Uruguay, dos veces campeona del mundo, se marcha tras una campaña de dos empates y una derrota en sus tres partidos del Grupo H. La Celeste también fue eliminada a las primeras de cambio hace cuatro años en el Mundial de Qatar.

La campeona europea España avanzó como primera del grupo tras cosechar siete puntos y enfrentará al equipo que termine segundo del Grupo J —Austria o Argelia— el jueves en Inglewood, California.

Álex Baena fue el autor del solitario gol a los 42 minutos después de que Muslera no supo desviar por completo su disparo desde dentro del área. Fue el tercer fallo del torneo de Muslera, de 40 años, a quien el entrenador Marcelo Bielsa sustituyó al descanso.

Finalizado el duelo, Bielsa dijo que el propio Muslera pidió el cambio: “Él decidió salir”, declaró el técnico argentino.

Baena indicó que el balón hizo un bote que sorprendió a Muslera: “Tiene que ser jodido para él, le mando un fuerte abrazo”.

Cabo Verde, que empató 0-0 con Arabia Saudí en el otro partido del grupo disputado el viernes, terminó segundo con tres puntos, uno más que Uruguay y los árabes.

Uruguay finalizó tercero, pero sin los puntos suficientes para figurar entre los ocho mejores terceros que también avanzarán a la siguiente fase.

Algunos jugadores uruguayos lloraron sobre el césped tras el silbatazo final. Muchos aficionados abuchearon al equipo cuando este se retiraba.

“Responsabilidad en mi gestión”, señaló Bielsa al asumir la culpa por un Mundial para el olvido. “Teníamos un potencial que yo no logré que cristalizara en un equipo que mereciera jugar de acuerdo a su nivel”.

El encuentro era uno de los más esperados de la fase de grupos, pero el mismo deparó escasas ocasiones de gol por parte de ambos durante la mayor parte del partido.

Uruguay reclamó airadamente un penal en los minutos finales, después de que Federico Viñas cayera dentro del área.

La tensión se disparó en el tramo final.

El atacante uruguayo Agustín Canobbio fue expulsado en el tiempo añadido por una entrada sobre el defensor español Paul Cubarsí. Sus compañeros tuvieron que escoltarlo fuera del campo y, tras el final, regresó para intentar hablar con el árbitro.

Uruguay, campeona del primer Mundial en 1930 y luego en 1950 al protagonizar al legendario Maracanazo ante Brasil, llegó al último partido de la llave en medio de la turbulencia tras empates ante Arabia Saudí y Cabo Verde.

Medios uruguayos informaron de jugadores descontentos con Bielsa, entre ellos los volantes Federico Valverde, Manuel Ugarte y Rodrigo Bentancur. Valverde fue sustituido a los 57 minutos, con el jugador de Real Madrid evidenciando contrariedad.

“Yo no logré potenciar el poderío que tenía Uruguay en sus jugadores”, dijo Bielsa. ”Con la salida de Valverde busqué más presencia en ataque”.

A la caza de una segunda estrella como campeona mundial, España no encajó goles durante la primera ronda. Debutó con un sorprendente empate 0-0 ante Cabo Verde, pero venía de una victoria 4-0 sobre Arabia Saudí. La Roja no ha superado los octavos de final desde que conquistó su único título en 2010.

El atacante español Lamine Yamal, quien llegó al torneo arrastrando una lesión en el isquiotibial izquierdo, no brilló y nuevamente no disputó todo el partido. Fue reemplazado por Ferran Torres a los 76. Lamine, de 18 años, fue sustituido al descanso ante Arabia Saudí y entró desde el banquillo en la segunda mitad contra Cabo Verde.

Ugarte tuvo que ser reemplazado por una aparente lesión de rodilla cerca del final de la primera mitad. Estaba en el suelo pidiendo asistencia médica cuando España abrió el marcador, y finalmente fue retirado del campo en camilla.

El rey Felipe VI de España estuvo entre los 45.065 espectadores en el Estadio Akron.

Se guardó un minuto de silencio antes del partido en memoria de quienes murieron cuando dos terremotos consecutivos sacudieron Venezuela a última hora del miércoles.

Tags
EspañaUruguayMundial de Fútbol 2026
ACERCA DEL AUTOR
Tales Azzoni
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 27 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: