España gana su grupo del Mundial y manda a casa a una decepcionante Uruguay

Guadalajara - España fulminó el viernes 1-0 a Uruguay tras otro error del arquero celeste Fernando Muslera para avanzar a los dieciseisavos de final del Mundial y eliminar a la potencia sudamericana.

Uruguay, dos veces campeona del mundo, se marcha tras una campaña de dos empates y una derrota en sus tres partidos del Grupo H. La Celeste también fue eliminada a las primeras de cambio hace cuatro años en el Mundial de Qatar.

La campeona europea España avanzó como primera del grupo tras cosechar siete puntos y enfrentará al equipo que termine segundo del Grupo J —Austria o Argelia— el jueves en Inglewood, California.

Álex Baena fue el autor del solitario gol a los 42 minutos después de que Muslera no supo desviar por completo su disparo desde dentro del área. Fue el tercer fallo del torneo de Muslera, de 40 años, a quien el entrenador Marcelo Bielsa sustituyó al descanso.

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Finalizado el duelo, Bielsa dijo que el propio Muslera pidió el cambio: “Él decidió salir”, declaró el técnico argentino.

Baena indicó que el balón hizo un bote que sorprendió a Muslera: “Tiene que ser jodido para él, le mando un fuerte abrazo”.

Cabo Verde, que empató 0-0 con Arabia Saudí en el otro partido del grupo disputado el viernes, terminó segundo con tres puntos, uno más que Uruguay y los árabes.

Uruguay finalizó tercero, pero sin los puntos suficientes para figurar entre los ocho mejores terceros que también avanzarán a la siguiente fase.

Algunos jugadores uruguayos lloraron sobre el césped tras el silbatazo final. Muchos aficionados abuchearon al equipo cuando este se retiraba.

“Responsabilidad en mi gestión”, señaló Bielsa al asumir la culpa por un Mundial para el olvido. “Teníamos un potencial que yo no logré que cristalizara en un equipo que mereciera jugar de acuerdo a su nivel”.

El encuentro era uno de los más esperados de la fase de grupos, pero el mismo deparó escasas ocasiones de gol por parte de ambos durante la mayor parte del partido.

Uruguay reclamó airadamente un penal en los minutos finales, después de que Federico Viñas cayera dentro del área.

La tensión se disparó en el tramo final.

El atacante uruguayo Agustín Canobbio fue expulsado en el tiempo añadido por una entrada sobre el defensor español Paul Cubarsí. Sus compañeros tuvieron que escoltarlo fuera del campo y, tras el final, regresó para intentar hablar con el árbitro.

Uruguay, campeona del primer Mundial en 1930 y luego en 1950 al protagonizar al legendario Maracanazo ante Brasil, llegó al último partido de la llave en medio de la turbulencia tras empates ante Arabia Saudí y Cabo Verde.

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Medios uruguayos informaron de jugadores descontentos con Bielsa, entre ellos los volantes Federico Valverde, Manuel Ugarte y Rodrigo Bentancur. Valverde fue sustituido a los 57 minutos, con el jugador de Real Madrid evidenciando contrariedad.

“Yo no logré potenciar el poderío que tenía Uruguay en sus jugadores”, dijo Bielsa. ”Con la salida de Valverde busqué más presencia en ataque”.

A la caza de una segunda estrella como campeona mundial, España no encajó goles durante la primera ronda. Debutó con un sorprendente empate 0-0 ante Cabo Verde, pero venía de una victoria 4-0 sobre Arabia Saudí. La Roja no ha superado los octavos de final desde que conquistó su único título en 2010.

El atacante español Lamine Yamal, quien llegó al torneo arrastrando una lesión en el isquiotibial izquierdo, no brilló y nuevamente no disputó todo el partido. Fue reemplazado por Ferran Torres a los 76. Lamine, de 18 años, fue sustituido al descanso ante Arabia Saudí y entró desde el banquillo en la segunda mitad contra Cabo Verde.

Ugarte tuvo que ser reemplazado por una aparente lesión de rodilla cerca del final de la primera mitad. Estaba en el suelo pidiendo asistencia médica cuando España abrió el marcador, y finalmente fue retirado del campo en camilla.

El rey Felipe VI de España estuvo entre los 45.065 espectadores en el Estadio Akron.