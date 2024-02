“Esta es una victoria grande para Puerto Rico”: Jerry Batista festeja el pase a los Juegos Olímpicos de París 2024

Mas no fue fácil como lo demostró el hecho de los múltiples intercambios de delantera en todo el partido, y que la neozelandesas tuvieron el juego prácticamente en sus manos cuando ganaban por un punto, 65-64 restando solo 48.4 segundos de acción.

“Quiero felicitar a Nueva Zelanda porque hizo un tremendo trabajo, pero nuestro equipo se mantuvo luchando. El primer cuarto no fue bueno para nosotros defensivamente, pero el segundo fue cuando cambiamos un poquito el juego ”, dijo el dirigente de las boricuas Jerry Batista, en la conferencia de prensa posterior al triunfo que les dio el pasaporte hacia los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Saludos Puerto Rico. Agradeciendo a Dios por cada una de las cosas que nos ha permitido lograr. Sin duda Él es quien nos ha permitido lograr cada una de estas hazañas. Agradecida con todos ustedes por creer en nosotras. También por los que no creen. Ustedes también son parte de nuestra motivación y nos ayudan a seguir adelante para poder lograr nuestros objetivos. Puerto Rico esto es para ustedes. Somos olímpicas una vez más. Creo que es más que grande para el baloncesto en Puerto Rico, pero muy en especial para el baloncesto femenino”, dijo por su lado la armadora y capitana de la Selección, Pamela Rosado , por medio de un mensaje en audio suministrado por la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR). “Vamos a París Puerto Rico. Bendiciones y un abrazo”.

“Noche histórica para nosotros, para el país, para el programa del baloncesto femenino de Puerto Rico. Esto era algo que nosotros siempre habíamos soñado, que por los pasados años hemos trabajado duro un grupo de muchas personas. Lograr una segunda clasificación consecutiva a unas Olimpiadas es un logro bien alto para el deporte femenino, para el baloncesto de nuestro país . Hay veces que uno tiene la suerte de poder llamarse olímpico porque tienes el éxito. Que vuelvas a repetir ese éxito y clasificar para otras Olimpiadas me llena de mucha satisfacción y de orgullo por el grupo de 12 mujeres que se ponen ese uniforme para representar a nuestro país”, expresó Batista, en declaraciones igualmente emitidas a la FBPUR.

“Fue un juego digno de clasificación olímpica. Las dos veces que hemos clasificado, el juego contra Brasil (febrero de 2020) y este juego, dos juegazos. Nosotros las teníamos ‘scouteadas’ pero había una de las jugadoras de ellas, Amy West, que no había jugado. No jugó en el primer juego (contra China) y no sabíamos de ella. Nos hizo daño. Nos cambiaron el cuadro como tal, y por eso yo creo que empezamos lentos. Nos hicieron daño al principio, estaban más grandes que nosotros, y por eso tuvimos que sacar a Pamela (Rosado) del cuadro para traer a Tayra (Meléndez), que es una jugadora un poquito más alta, para poder ‘matchear’ contra ellas”, añadió Batista en otro audio enviado este medio.