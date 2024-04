“Estamos en un proceso intenso de análisis”: la gerencia de los Leones reacciona al pobre rendimiento del equipo

Después de dos derrotas aparatosas por una diferencia combinada de 56 puntos, la gerencia de los Leones de Ponce en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) está considerando “todas las opciones” respecto a las posibilidades de algunos cambios en la plantilla o la dirección, no sin antes evaluar en primer lugar la actitud exhibida por los canasteros en las primeras dos fechas.

Ponce viene de perder el sábado por 91-70 ante los Santeros de Aguada, y el martes frente 99-64 contra los Piratas de Quebradillas, ambos en la carretera.

Por esta razón el coapoderado de los Leones, Oscar Misla, aseguró este jueves a El Nuevo Día que les urge tener una reacción, de inmediato este viernes, cuando el club tendrá su primer juego como local de esta campaña, en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens, donde recibirán desde las 8:00 p.m. a los Cangrejeros de Santurce, que juegan para 2-2.

“No dudo que el ‘click’ va a ocurrir. Tiene que ocurrir mañana”, dijo Misla a este diario sobre la reacción que esperan del quinteto dirigido por el argentino Sergio Hernández, quien fue contratado por la gerencia previo a la temporada 2023 y tras una arrancada igualmente negativa de 7-11, renunció al puesto.

La gerencia, en cambio, le propuso mantenerse como asesor, lo que Hernández aceptó en 2023, y para este año regresó al cargo basado en que ya tenía más experiencia y conocimiento de la liga.

“Ese aspecto humano, es en el que estamos concentrándonos principalmente; ¿por qué el equipo no está compitiendo? Porque capacidades tiene”, declaró Misla a preguntas de este diario, en respuesta a la aparente falta de intensidad exhibida por los jugadores en los primeros dos encuentros.

“Ese es el mismo equipo (de 2023)… bueno, hay unos ajustes en los refuerzos, así que obviamente estamos mirando la selección de refuerzos que hizo el ‘coaching staff’ y actuando rápido sobre eso, pero a la misma vez mirando la parte humana de por qué el equipo no ha competido. Por eso es que nos lleva a hacer un análisis de lo pequeño, lo mediano y lo grande para, a plazos urgente, inmediato, corto, mediano y largo, hacer las modificaciones que haya que hacer. Las que sean”, indicó.

Al decir “ese es el mismo equipo” Misla se refería no necesariamente al que arrancó con 1-3 y luego tuvo una racha de cuatro fracasos seguidos para colocarse con 7-11 al momento de la renuncia de Hernández.

Se refería al que consiguió una vigorosa reacción en la parte final de la campaña pasada con nueve triunfos en sucesión bajo el mando como dirigente del asistente Carlos Morales, forzando un juego decisivo contra Mayagüez para buscar el último boleto hacia la postemporada, y que eventualmente no consiguieron.

Pero en la cancha, no ha sido del todo el mismo equipo pues Ponce cambió de refuerzos. Este año firmaron al armador y escolta Jalen Adams y la delantero y pívot Royce Hamm Jr. En 2023 cerraron la temporada con Jamil Wilson y Thomas Robinson.

El experimentado técnico argentino, Hernández, llegó en 2023 con un brillante resumé como dirigente de la selección nacional de Argentina, la que llevó a conquistar la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y la de plata del Mundial de la FIBA en China 2019.

“Hemos hecho un ‘dream team’ de ‘coaching staff’, hemos traído los refuerzos que ellos quieren; no dudo que el ‘click’ va a ocurrir”, agregó Misla.

En efecto, no empece a que Ponce ya contaba con Hernández como dirigente, con su resumé olímpico y mundialista, y que cuyo cuerpo de entrenadores asistentes incluye al reputado Morales, expiloto y exasistente en la Selección Nacional boricua, así como a los exjugadores Carlos Rivera y Javier “Toñito” Colón, en días recientes añadió también al compatriota de Hernández, Gabriel Piccato, como asistente.

“Nosotros no hemos tomado ninguna determinación. Dijimos que para más tardar hoy o mañana tomaremos una decisión y la informaremos. Ponce está haciendo todo lo necesario para caer desde mañana en adelante en la ruta ganadora”.

Problemas con el tabloncillo

Pero en términos prácticos, ni dentro de la cancha ni fuera de ella la organización ha tenido días ni semanas fáciles recientemente.

Por un lado está la presión de un sector de la fanaticada ponceña reclamando por la pobre arrancada del equipo y fijando responsabilidades sobre la propia gerencia y la dirección técnica, y por el otro, a solo un día de que los Leones se estrenen como locales en 2024, el tabloncillo no se ha terminado de instalar en el Pachín Vicens, indicó Misla.

Oscar Misla, coapoderado de los Leones. (Suministrada / Leones de Ponce)

Eso se suma al hecho de que en 2023 no clasificaron para los playoffs, como tampoco en la temporada acortada de 2020, algo que no tiene contenta a la afición ponceña en una plaza acostumbrada a ganar, pero que no conoce lo que es un campeonato desde que conquistó dos seguidos en 2014 y 2015.

“Se seguirán haciendo una serie de cosas para mañana, para el domingo, para el jueves, que son las fechas de juegos. Si añades a esto que la compañía que seleccionó el municipio no ha terminado de instalar el tabloncillo, y yo juego mañana… Quizás lo resolvemos, pero estoy empujando para eso”, señaló.

“Respetuosamente uno tiene que evaluar todo después de haber tenido dos derrotas así. Y le digo a todos los medios que nos han llamado, y Jerry (Misla, apoderado) ha dicho lo mismo, que nosotros estamos en un proceso activo, intenso de análisis. Todas las opciones están en la mesa… jugadores, dirigente, todo. Pero no estoy diciendo nada de eso porque ahora mismo, literalmente, estoy teniendo práctica, estoy teniendo reuniones con los jugadores, estamos en eso”, dijo.

“Tenemos que ver cuáles son los ajustes, pequeños, medianos y grandes que tengamos que hacer. Algunos los hemos hecho rápido, otros hay que hacerlos a mediano plazo y otros a largo. No tengo una noticia que dar que no sea que todo está siendo evaluado. Lo único que puedo decir ahora es que todo está siendo justamente evaluado en la realidad del momento actual”, apuntó.

Misla recalcó que están evaluando el desempeño de los jugadores en cancha, más que las derrotas mismas.

“Todo el mundo (en el equipo) está mirando todo. Y toca hacerlo a tiempo. Porque hay equipos que tienen más derrotas que nosotros. Y yo todavía no he jugado en mi casa. Lo que pasa es que me he visto bien feo. No nos hemos visto bien. Pues tengo que manejar eso y estoy desde anteayer por la noche, desde Aguada… Lo que pasa es que como dos puntos definen una línea, pues tú querías ver si había una tendencia. Ratificada la tendencia en los primeros tres minutos del primer ‘quarter’ (del segundo juego), pues entonces se empezaron a hacer gestiones de inmediato porque aquí hay una cuestión humana. Esto no es necesariamente una cuestión de estructura”.

En ese primer periodo de 10 minutos del juego en Quebradillas, los Leones arrancaron abajo en el marcador 7-0, y terminaron perdiéndolo por 28-10.

Ante ese panorama, Misla está consciente de que podrían ver un efecto adverso en la asistencia al Pachín este viernes contra Santurce, aunque por otro lado dijo que el aspecto positivo es que Ponce vendió una cantidad de abonos sobre el promedio.

“Nosotros vendimos más de 700 abonos, y eso es más que el promedio. Y los hemos vendido, el 25%, en la última semana. Que si va a tener una presencia menor, sí la va a tener. Porque hay gente que lo que tienen quizás son 10 pesos, y van a preguntarse, ¿los gasto ahora o cuando las cosas estén mejor? Es una cuestión económica, del bolsillo; de dónde pongo mi dinero. Claro, si estuviera todo bello, todo el mundo quiere ir. Quizás si nos va bien mañana, se llena (la cancha) el domingo”, analizó.

El equipo no ha competido

“Pero pasó en Quebradillas. Llegaron (los Piratas) a Quebradillas en 0-2 y el coliseo (Raymond Dalmau) estaba vacío. Esto es entretenimiento, y la gente mira dónde va a poner sus dos o tres pesitos. Yo reconozco, que desafortunadamente me toca manejar esta situación. Está fuera del control de uno. Oye Carolina, el campeón, está 1-3. Lo que pasa es que no ha perdido feo. Pero ha perdido. Y hay caos en algunos equipos. Yo tengo que resolver el mío. Yo no estoy preocupado por las derrotas, estoy preocupado por cómo las perdimos. Porque parecería que vamos a perder siempre. Así que ese ‘issue’ lo tenemos que resolver, y lo estamos resolviendo”.

Misla no descartó de plano que al momento del partido la noche de este viernes no hayan ocurridos movidas de personal, sin precisar si serán en la dirección, de jugadores refuerzos, o incluso de nativos.