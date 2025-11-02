Explosivas de Moca eliminan a las Pollitas para un dramático pase a la final del BSNF

Las Explosivas de Moca clasificaron el sábado a la serie final 2025 del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF), tras vencer dramáticamente a las Pollitas de Isabela, 69-68, en el Coliseo Dr. Juan A. Sánchez Acevedo, que lució lleno a capacidad.

Moca ahora recibe a las Atenienses de Manatí a partir del martes, a las 8:00 p.m. La serie será a un máximo de siete juegos.

En la historia deportiva de la municipalidad mocana, solo los Rebeldes —campeones de la Liga de Voleibol Superior Masculino en el año 2000— y las Explosivas (2022) han logrado conquistar títulos en ligas superiores.

La importada Leigha Brown fue la gran figura del encuentro al registrar 41 puntos y 11 rebotes en 40 minutos de acción, siendo determinante en la remontada de su equipo. Hillary Martínez aportó 13 unidades. Por las Pollitas, Lasha Petree sumó 17 tantos, Quionche Carter 15, Nina De León 12 y Anisha George 10.

El partido tuvo un comienzo favorable para Isabela, que llegó a dominar 28-15 con apenas 18 segundos del primer parcial. Las Pollitas mantenían la ventaja al cierre de la primera mitad, 38-33.

Sin embargo, en el tercer cuarto llegó la reacción de Moca, liderada por Brown, quien con siete puntos consecutivos giró el rumbo del encuentro para adelantar a las Explosivas 44-42, restando 6:26.

Petree respondió con dos tiradas libres para empatar a 44, pero nuevamente Brown apareció con otra seguidilla de cinco tantos que puso arriba a las locales, 49-44, con 2:54 en el reloj. Moca se llevó los primeros 30 minutos con marcador de 54-48.

En el cuarto periodo, Brown volvió a tomar el control. Dos tiros libres suyas ampliaron la ventaja a siete puntos, 63-56, con 3:23 por jugarse. Sin embargo, las Pollitas no se rindieron. Carter lideró un avance 6-0 con cuatro tantos, acercando a Isabela al mínimo, 63-62, con 1:34 restantes.