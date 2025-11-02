Opinión
2 de noviembre de 2025
Baloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Explosivas de Moca eliminan a las Pollitas para un dramático pase a la final del BSNF

El quinteto mocano se verá con las Atenienses de Manatí a partir del martes por el campeonato del torneo

2 de noviembre de 2025 - 11:58 PM

Leigha Brown deslumbró con 41 puntos. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las Explosivas de Moca clasificaron el sábado a la serie final 2025 del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF), tras vencer dramáticamente a las Pollitas de Isabela, 69-68, en el Coliseo Dr. Juan A. Sánchez Acevedo, que lució lleno a capacidad.

Moca ahora recibe a las Atenienses de Manatí a partir del martes, a las 8:00 p.m. La serie será a un máximo de siete juegos.

En la historia deportiva de la municipalidad mocana, solo los Rebeldes —campeones de la Liga de Voleibol Superior Masculino en el año 2000— y las Explosivas (2022) han logrado conquistar títulos en ligas superiores.

La importada Leigha Brown fue la gran figura del encuentro al registrar 41 puntos y 11 rebotes en 40 minutos de acción, siendo determinante en la remontada de su equipo. Hillary Martínez aportó 13 unidades. Por las Pollitas, Lasha Petree sumó 17 tantos, Quionche Carter 15, Nina De León 12 y Anisha George 10.

El partido tuvo un comienzo favorable para Isabela, que llegó a dominar 28-15 con apenas 18 segundos del primer parcial. Las Pollitas mantenían la ventaja al cierre de la primera mitad, 38-33.

Sin embargo, en el tercer cuarto llegó la reacción de Moca, liderada por Brown, quien con siete puntos consecutivos giró el rumbo del encuentro para adelantar a las Explosivas 44-42, restando 6:26.

Petree respondió con dos tiradas libres para empatar a 44, pero nuevamente Brown apareció con otra seguidilla de cinco tantos que puso arriba a las locales, 49-44, con 2:54 en el reloj. Moca se llevó los primeros 30 minutos con marcador de 54-48.

En el cuarto periodo, Brown volvió a tomar el control. Dos tiros libres suyas ampliaron la ventaja a siete puntos, 63-56, con 3:23 por jugarse. Sin embargo, las Pollitas no se rindieron. Carter lideró un avance 6-0 con cuatro tantos, acercando a Isabela al mínimo, 63-62, con 1:34 restantes.

Martínez respondió con sangre fría, encestando cuatro puntos consecutivos y, junto a un tiro libre de Ashley Torres, recuperó la ventaja de seis, 68-62, con solo 18 segundos en el reloj. Aunque Petree logró anotar seis puntos en apenas 12 segundos, un tiro libre de Martínez, quedando ocho segundos, selló la victoria y el pase de las Explosivas a la final.

Tags
BSNFMocaIsabela
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
