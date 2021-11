Arecibo - El empresario Fabrián Elí ha asumido la dirección como apoderado de los Capitanes de Arecibo de la misma forma que lo ha música urbana: apostando a los jóvenes y a las redes sociales, con inversión para traer tecnología y haciendo movidas arriesgadas de jugadores que han llegado ha recibir críticas del público.

Esas gestiones le han rendido frutos en varios sentidos, como por ejemplo el poder atraer jóvenes a los partidos de esa franquicia y crear un núcleo de jugadores que han llevado al equipo a su final número 12 desde el 2005. Igualmente, le ha valido recibir el premio como el “Apoderado del año”, que el Baloncesto Superior Nacional (BSN) le otorgó el lunes.

Esta nueva forma de gerencia fue definida por Elí como una nueva etapa del equipo arecibeño y del baloncesto nacional en general.

“Esta es una nueva etapa. Creo que los muchachos en Santurce (con el artista Bad Bunny, Noah Assad y Jonathan Miranda), Yadier (Molina) en Bayamón, en Carolina hicieron un gran trabajo. Creo que hay una nueva etapa en la que estamos dándole unos toquecitos, unas cositas diferentes a lo que se hacía antes con las redes sociales, el marketing... Tratando de impactar a la juventud y a los niños”, dijo Elí en entrevista con los medios durante el partido del lunes entre sus Capitanes y los Cariduros de Fajardo.

En ese partido, los Capitanes pocharon su boleto a la serie final al derrotar a los Cariduros de Fajardo por marcador de 91-81.

Elí agregó que desea que los más jóvenes tengan la misma experiencia que el tuvo con el baloncesto cuando crecía admirando a figuras nacionales como José “Piculín” Ortiz, Eddie Casiano y Carlos Arroyo.

“Eso es lo que nosotros queremos, que la generación nueva crezca con el BSN siendo una pasión y un estilo de vida”.

El también violonista ve los resultados que ha obtenido, incluido el reconocimiento del BSN como una validación a su trabajo y le da credibilidad a él y al género del reguetón.

“Esto ayuda a darnos un poquito de credibilidad y muestra que podemos hacer cosas bien hechas”, puntualizó.

Eli sostuvo que el premio al mejor apoderado que recibió a manos de la liga significa mucho para él porque se crió admirando a empresarios como Angelo Medina, que fue apoderado de los Cangrejeros de Santurce y que recibió este mismo reconocimiento en el 2015, o Luis Monrouzeau, que fue apoderado de Arecibo desde el 2007 hasta la pasada temporada e igualmente fue distinguido con este premio en el 2014.

“Significa mucho porque no trabajé para ello durante la temporada, sino que traté de dar el máximo y el conocimiento que he adquirido a través de los años con la música y con la producción de eventos. Tratar de añadir eso a la estructura que tenía esta franquicia. Ha sido un año increíble. Un sueño hecho realidad”, articuló.

“Yo siempre veía a Angelo Medina, a Luis Monrouzeau y a todos esos empresarios que tuvieron equipos duranta tantos años, y admiré su trabajo. Que hoy puedan reconocer mi trabajo es un honor”.

Reiteró que no esperaba el reconocimiento y aceptó que se “emocionó muchísimo” y le dio “mucho sentimiento”.

Eli fue el arquitecto detrás de la movida para traer jugadores como el escolta Víctor Liz, que vino desde los Leones de Ponce; el escolta/alero Jonathan Rodríguez, que viene desde los Cariduros de Fajardo; el armador Javier González, que era de los Brujos de Guayama. También fue artífice de contratar al refuerzo mexicano Gustavo Ayón.

“Yo me puedo sentir orgulloso de esto, de arriesgarme. Porque cada cambio es un riesgo y no hay nada seguro, y que los muchachos hayan venido y hayan hecho un buen trabajo me llena de orgullo”, estipuló Elí, para quien obtener el campeonato es la meta final.

El manejador del trapero Anuel AA, con quien compró el equipo y que también fue reconocido en ese premio de apoderado, reconoció que las muestras de cariño de la fanaticada ha superado sus expectativas. De hecho, dijo que lo que ha vivido “ha sido mejor de lo que esperaba”.