Uno de las principales quejas que han expresado apoderados del Baloncesto Superior Nacional en contra del reclamo de jugadores que hizo la Federación de Baloncesto de Puerto Rico para montar el Equipo Nacional que jugó el pasado domingo y lunes en la ventana FIBA para la celebración del clasificatorio al torneo AmeriCup 2022, fue la alegada inclinación a reclamar canasteros que estaban activos en la ‘burbuja’ de la liga en Río Grande en contraposición con reclamar a otros boricuas activos en otras ligas o no activos con sus equipos de la Liga Superior.

Pues sepa que la Federación de Baloncesto tiene respuesta para esas críticas, y ello sin dejar de recordar que el BSN sabía que montó el torneo en su ‘burbuja’ en conflicto con una fecha de la FIBA en la que no debían jugar, según los estatutos de la internacional, amén de que recibieron el permiso de jugar en la buena fe de que apoyarían el montaje del seleccionado.

“Nosotros nos adelantamos al montaje de la ‘burbuja’ para que supieran que había el conflicto. Lo hicimos con tiempo buscando evitar todo el problema que ha surgido. Es una pena”, destaca el dirigente nacional Eddie Casiano, quien accedió a buscar muchas opciones para evitar afectar la acción en la ‘burbuja’, como lo fue reclamar a un solo jugador por equipo y unir al equipo solo 48 horas antes de su primer juego en lugar de las 72 a las que tiene derecho.

Dentro de esas consideraciones, Casiano y el presidente de la Federación de Baloncesto, Yum Ramos, destacaron que lograron compromisos de participación con Gilberto Clavell y Chris Brady, antes que estos tomarán la decisión de unirse a los Santeros de Aguada en la ‘burbuja’. Igualmente enviaron convocatorias a los boricuas activos a nivel internacional, Gary Browne (Italia), Isaiah Piñeiro (Letonia), Gian Clavell (Rusia), Chris Brady (Japón) e Iván Gandía (Chipre). Al único otro miembro del programa nacional activo fuera del país al que no le enviaron convocatoria fue a Tyler Davis (Corea) porque este no ha vuelto a dar señales de disposición para jugar con la Selección.

“ Lo que nos queda hacia adelante es velar porque esto no vuelve a ocurrir. El Equipo Nacional no puede quedar restringido de tener el mejor talento y de practicar nunca más. No hay razón para que esto vuelva a pasar. Las fechas de todas las ventanas FIBA hasta el 2023 ya están separadas. Todas las ligas del mundo lo saber ” Yum Ramos / Presidente de la Federación de Baloncesto

“El problema fue que Browne no pudo salir porque en Italia hay un ‘lockdown’ y no podía salir del país. Piñeiro igualmente tiene un contrato que le prohíbe salir de país. Y en el caso de los demás, estuvieron disponible. Gian Clavell incluso llegó a Dallas pero no se pudo integrar finalmente por razones que no puedo explicar públicamente”, dijo Ramos.

Según Yum Ramos, Isaiah Piñeiro no pudo salir de Letonia por conflictos de contrato.

Ramos destacó que todos esos jugadores que no pudieron unirse al seleccionado, por razones justificadas, y no jugaron partidos durante la ventana ya que todas las ligas del mundo estaban prohibidas de jugar en esos días. La única que jugó y que posiblemente se expone a sanciones de parte de la FIBA es la de Corea.

Lo interesante es que el reclamo de esos seis jugadores antes mencionados, más el de Jonathan Rodríguez, quien estaba activo en Colombia, pudo haber hecho que el reclamo a jugadores del BSN hubiera sido solo de cinco jugadores, si todos aquellos hubiera estado disponibles. Pero la intención no se pudo lograr y a la larga la Federación de Baloncesto tuvo que recurrir a los jugadores en la ‘burbuja’, no por malas ganas, si no porque era necesario montar un buen equipo para el clasificatorio AmeriCup, evento donde no solo se busca un puesto de clasificación al AmeriCup 2022, sino una buena posición para el futuro sorteo de grupos de clasificación hacia la Copa del Mundo Indonesia 2023, amén de que en el AmeriCup 2022 se jugaría por la clasificación a los Juegos Panamericanos.

“ Tenemos que buscar la manera de que esto funcione. Jugar con un equipo sin buena preparación ni el mejor talento nos puede afectar no solo en el torneo actual, si no en el futuro. Tenemos que buscar la manera de siempre ir con lo mejor a competir ” Yum Ramos / Presidente de la Federación de Baloncesto

El resultado, sin embargo, terminó siendo uno complicado que ha levantado ronchas entre apoderados y federativos. Pero Ramos y Casiano han recordado que el BSN sabía que montaba su torneo en conflicto con la fecha FIBA y que era su deber cooperar como la Federación de Baloncesto cooperó con ellos al no desautorizar celebrar la ‘burbuja’ en noviembre.

“Lo que nos queda hacia adelante es velar porque esto no vuelve a ocurrir. El Equipo Nacional no puede quedar restringido de tener el mejor talento y de practicar nunca más. No hay razón para que esto vuelva a pasar. Las fechas de todas las ventanas FIBA hasta el 2023 ya están separadas. Todas las ligas del mundo lo saben. Tenemos que buscar la manera de que esto funcione. Jugar con un equipo sin buena preparación ni el mejor talento nos puede afectar no solo en el torneo actual, si no en el futuro. Tenemos que buscar la manera de siempre ir con lo mejor a competir”, dijo Ramos.

Puerto Rico, de hecho, marcha actualmente con marca de 1-3 en el clasificatorio al AmeriCup y necesitará ganar sus dos partidos de febrero ante México y Bahamas para clasificar sin complicaciones. Al momento, la Federación de Baloncesto vislumbra un mejor panorama en febrero, pues no se espera que para entonces se esté dando forma a un nuevo torneo del BSN, aunque eso no lo saben todavía.

“Lo importante es recalcar que el País espera lo mejor de nosotros. Y todo el baloncesto, Federación, jugadores, el BSN y los apoderados, tenemos que pensar como un colectivo. Este sistema FIBA no es una conspiración contra Puerto Rico. Todos los países y las ligas del mundo están sujetos al mismo sistema. Aquí lo que tenemos es que armonizar, sabiendo que las fechas FIBA son sagradas. Ojalá y podamos entender eso y no tengamos nunca más que intervenir como tuvimos que hacerlo en esta ocasión”, acotó Ramos.