Fernando Casablanca mira con cautela el sexto desafío de la final del BSNF: “Si te digo que las emociones no están corriendo, estoy mintiendo”

“Si te digo que las emociones no están corriendo pues estoy mintiendo”, declaró Casablanca al hablar hablar de cómo se siente el equipo ante el desafío del lunes.

El técnico no quiso adelantar las estrategias para el encuentro de lunes, las que catalogó como estrategias de guerra que no se pueden revelar hasta tener la meta, y puntualizó que las derrotas ante las Cangrejeras no se debieron a sobreconfianza, sino que la serie ante Moca fue “muy dura, muy dura, muy intensa”.