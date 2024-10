José Juan Barea habla sobre los boricuas en la NBA y su entusiasmo con los Mavericks

“Lo está aprovechando y nos está representando bien. Enrique Freeman , también, que estará con mi coach Rick Carlisle en los Pacers de Indiana . Mucho talento joven. Espero que les vaya bien a todos. Incluso a Alex Morales y Ethan Thompson que, aunque no estarán con el Magic de Orlando , lo hicieron muy bien. Estoy seguro que en la G-League les irá superbién”, añadió.

Alegre por la llegada de Thompson a Dallas

Por otro lado, el exarmador de la Selección Nacional no escondió su entusiasmo con la llegada de uno de sus jugadores predilectos a su equipo, Dallas.

“La NBA se sigue poniendo interesante. Estoy contento con Dallas, con el equipo que tenemos este año. Klay era de mis favoritos. Me quedaré despierto para verlos jugar. Será una temporada fuerte para todos los equipos. La fanaticada se lo va a disfrutar”, prosiguió.

“Me gusta Dallas para llegar lejos. Los Celtics de Boston siguen siendo el número uno en la lista. El Thunder de Oklahoma City está incómodo. Tienen ahora al centro nuevo que me gusta mucho (Isaiah Hartenstein)... También a Shai Gilgeous-Alexander, que es uno de los mejores de la liga...”, agregó.

Entra a la Liga Puertorriqueña

“Es una de las ligas más importantes de la isla. Yo no sabía mucho de ella y ahora estoy envuelto. Son más de 40 equipos. Son oportunidades para jugadores que no juegan en el BSN. Todo surgió porque un día, estando con Alex Galindo y Jowell, Galindo comentó que no lo podía hacer otra vez (correr el equipo). Nos preguntó y dijimos que sí. Un pueblo como Guaynabo siempre debe tener un equipo. A ver si algún día podemos buscar la forma de combinarla un poco con el BSN”, sentenció.