El veterano dirigente en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) y expiloto de la Selección Nacional Flor Meléndez, declinó hablar sobre las razones que desembocaron en su salida de la franquicia de los Indios de Mayagüez, un día después que la gerencia anunciara el jueves que el cotizado técnico renunció luego de reunirse con el equipo.

Los Indios cayeron al cuarto lugar de la División A con marca de 7-7, tras su revés del miércoles 106-102 ante los Leones de Ponce. Posterior a eso, la gerencia del equipo se reunió con Meléndez según un comunicado emitido el jueves por el equipo, y de acuerdo al apoderado del conjunto, Carlos Acosta, Flor presentó su renuncia.

“Lo que yo tenía que decir se lo dije a los dueños del equipo”, expresó de entrada Meléndez a El Nuevo Día, quien sí estuvo dispuesto a hablar sobre su futuro.

“No hay razón por la que no pueda seguir en el básquet. No hay ninguna razón para eso. El básquet es la vida mía. Así que en el básquet yo voy a estar hasta que muera”, contestó Meléndez a preguntas sobre si su salida de los Indios, a sus 74 años, implicaba que ya no dirigirá más.

¿O sea que no te estás quitando del baloncesto?, se le volvió a preguntar. “No, yo no. Ni renuncio tampoco, porque si yo renuncio no tengo derecho a nada”.

Meléndez comenzó su prolífica carrera en el baloncesto como dirigente en 1978 y desde entonces ha dirigido casi todos los años en el BSN salvo una que otra temporada que estuvo trabajando en el básquet de Argentina.

En su más reciente etapa con Mayagüez comenzó en 2019 y clasificó a los Indios para la postemporada tanto ese año como en la campaña acortada por la pandemia en 2020, durante el torneo celebrado en la burbuja en Río Grande. En ambas ocasiones, el equipo se eliminó entonces en la ronda de cuartos de final.

Meléndez siempre ha sido un estudioso del baloncesto y asegura que es eso lo que le ha permitido mantenerse vigente a pesar de los cambios de reglas, de estilos de juego y de filosofías en el coaching durante el paso de los años.

“Por eso siempre digo que el que se retira es uno, pero que uno no tiene por qué retirarse”.

Continuarán con Iván Vélez en el mando

Los Indios dejarán por ahora a Iván “Pipo” Vélez en la dirección del quinteto de su pueblo natal. El apoderado, Acosta, dijo que el joven técnico ya tiene bastante expierencia en el programa de categorías menores de Mayagüez, así como tiempo suficiente como asistente de varios dirigentes, incluyendo de Eddie Casiano en la temporada 2012, cuando los Indios ganaron su primer y único campeonato del BSN hasta la fecha.

Jared Ruiz, aquí en gestión defensiva frente al base de Santurce José Juan Barea, es una de las caras jóvnenes de la franquicia de los Indios de Mayagüez. (Jorge A Ramirez Portela)

“La situación de los roles y el tiempo de juego no siempre ‘clickea’, y él mismo (Meléndez) nos propuso eso. Fue una decisión grupal, y prácticamente dirigida por el Sr. Flor Meléndez. No es fácil. La relación que tengo con Flor va más allá de lo profesional. Vamos a ver cómo reacciona el equipo. Pero Flor va a ser siempre parte de esta franquicia”, dijo Acosta.

El propietario de los Indios aceptó que la idea de la reunión fue del equipo, no necesariamente de Meléndez, e insistió que la salida del dirigente fue una sugerida por el propio técnico aunque surgió como resultado de la discusión grupal.

“Veníamos ya por varios juegos hablando de la situación, un poco de la química que estábamos viendo por parte de los jugadores”, agregó refiriéndose a que en ocasiones el lenguaje corporal de algunos canasteros jóvenes pareció demostrar que no estaban comunicándose o entendiéndose bien con el dirigente. “Y salió de él (Meléndez). Flor siempre ha sido una persona que obviamente es orgulloso, ganador, y que siempre aporta de diferentes maneras. Entonces, aceptamos su recomendación y vamos a estar en esta transición a ver cómo reaccionamos”.