Arecibo.- Es algo inusual en la reciente historia de la franquicia: ver algo de inestabilidad en el puesto de dirigente de los Capitanes en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Mientras que en otras plazas se ven puertas giratorias de técnicos, el quinteto arecibeño contó con los servicios de solo tres estrategas en un periodo de 16 años.

David Rosario dirigió por siete temporadas (2007 a 2014), ganando campeonatos en 2008, 2010 y 2011. Omar González, actual mentor de los Mets de Guaynabo, sustituyó a Rosario durante la postemporada de 2014 y tuvo el cargo en propiedad en 2015.

De 2016 a 2022, el exarmador Rafael “Pachy” Cruz tomó la riendas, agenciándose de tres títulos. Cruz se movió este año a los Piratas de Quebradillas.

La vacante en Arecibo fue llenada por Tony Ruiz antes de la compraventa de la franquicia por parte del empresario José Manuel Baeza de manos de Frabián Elí Carrión.

PUBLICIDAD

Con la mitad de la temporada jugándose, la gerencia de los Capitanes dio una sorpresa el lunes a salir de los servicios de Ruiz en medio de una racha de tres derrotas. Arecibo juega para 10-9 en la competitiva Sección A.

Hasta hoy, los Capitanes no han conseguido un reemplazo para Ruiz. Pedro González, asistente de Ruiz y quien en un principio salió de su puesto junto con Rafael “Chino” Torres, fue convencido para comandar a los arecibeños de forma interina.

“Estoy aquí para ayudar a los Capitanes. Hacer el trabajo y ayudar en lo que pueda”, comentó González antes del choque, visiblemente afligido por los sucedido en las últimas 24 horas. González tuvo a cargo la práctica de lunes luego de anunciarse a los jugadore sobre el despido de Ruiz.

A minutos del encuentro contra los Indios, varios jugadores de los Capitanes se mostraron sorprendidos por la decisión administrativa de cambiar de mentor, a la misma vez que afirmaron estar comprometidos en su misión de salir de la mala racha.

“En los últimos años estuvimos con el mismo dirigente (Cruz). También tuvimos a David Rosario por mucho tiempo. Omar González por dos. Casi siempre tenemos un núcleo técnico fijo. Ahora, este cambio repentino se hace un poco difícil pero, al final del día, a nosotros nos pagan por jugar y hacer nuestro trabajo. Eso es lo que vamos a hacer”, dijo el armador estelar Walter Hodge, vigente Jugador Más Valioso del BSN.

“Es un poco difícil tener dirigente y luego no tenerlo. Pero, al fin del dia, esto es un trabajo y tenemos que salir a trabajar a mejorar día a día. Sabemos lo que tenemos que hacer en el juego... Tuvimos a Pedro en la práctica el lunes y lo tendremos hoy en la línea. Es lo que está pasando ahora mismo”, agregó Hodge.

PUBLICIDAD

“ Uno siente y padece. Uno es competidor. No me preparé para esto. Me preparé para estar con el equipo y hacer lo humanamente posible mejor ” Tony Ruiz / sobre su salida de Arecibo

La escuadra capitana está compuesta por un núcleo de veteranos, por lo que no ha reinado el pánico al verse sin un timonel en medio de una seguidilla negativa.

“En el negocio del baloncesto cualquier cosa puede pasar. Obviamente, fue algo repentino. Pero eso allá la gerencia. Nosotros no nos metemos en eso. Lo que tenemos que hacer es salir a jugar. Dar el 100 por ciento en la cancha y controlar lo que podemos controlar”, declaró el alero Jonathan Rodríguez.

Hasta el martes, los Capitanes se comunicaron con los los exjugadores Daniel Santiago, Larry Ayuso, Rolando Hourruitiner y Orlando “Guayacán” Santiago para la plaza. También, hubo un acercamiento para traer de vuelta a Rosario.

Dolido Ruiz por su salida

Sobre su despido, Ruiz se expresó dolido por la decisión de la administración de despedirlo del puesto con el equipo compitiendo con una marca positiva en el torneo.

Señaló factores de la inconsistencia del equipo como la lesión del reserva Willie Rodríguez, la fallida apuesta en el importado Thomas Robinson (marca de 2-3 con el importado) y la duras derrotas ante Bayamón, Quebradillas y Mayagüez en un lapso de cuatro días.

“Cuando el equipo está completo tiene récord positivo. Nos tocó una semana jugando contra el campeón y frente al líder de la Sección, para después ir a Mayagüez, donde los Capitanes históricamente hablando se les hace difícil allí. La ausencia de Paris Bass (por lesión) que se unió al último juego. Todo explotó de una manera de “qué está pasando”. Ya lo hecho está hecho. Agradecido por la organización y la oportunidad que me dieron”, expresó Ruiz.

“Uno siente y padece. Uno es competidor. No me preparé para esto. Me preparé para estar con el equipo y hacer lo humanamente posible mejor. Las cosas salen en algunas veces y otras no. Me puedo ir con la cabeza en alto porque el equipo está en una buena posición. Si te digo que no me duele, te miento porque uno entrega cuerpo y alma. Pero, no tengo control de las decisiones. Tengo que respetarlas”, añadió Ruiz.