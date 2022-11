El armador de los Piratas de Quebradillas en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) Gary Browne ya no figura en los planes del programa adulto de la Selección Nacional, informó el gerente general Carlos Arroyo.

Browne, de 29 años, no fue convocado por segunda vez consecutiva a las ventanas clasificatorias al Mundial de FIBA 2023. Puerto Rico jugará el 11 y 14 de noviembre en el Coliseo Roberto Clemente ante Colombia y Uruguay, respectivamente, con la clasificación en juego.

Browne, quien atraviesa por su primera experiencia en la liga profesional de Australia con el Melbounre Phoenix, no participó en la cuarta ventana ante Brasil en el Clemente y en Montevideo contra los uruguayos a finales de agosto. Los debutantes Tremont Walters y Tjader Fernández ocuparon las posiciones de armadores, al igual que en el torneo AmeriCup en la ciudad brasileña de Belice el pasado septiembre.

El Nuevo Día contactó a Arroyo para conocer acerca de las razones de la ausencia de Browne, quien debutó tarde en Australia debido a una lesión en la rodilla, en la última convocatoria.

“Al momento, Gary no está en los planes de nuestro equipo”, contestó Arroyo vía mensaje de texto. Sobre las razones de la exclusión, el exjugador de la NBA no quiso entrar en detalles. “Simplemente, no está en nuestros planes”, reiteró.

Browne, quien fue capitán del Equipo Nacional en el Mundial 2019 en China y en el Repechaje Olímpico en 2021, jugó en la primera y tercera ventana clasificatoria al Mundial. Se perdió la segunda por una operación de apendicitis.

En cuatro juegos, promedió 8.0 puntos con 2.8 asistencias y 3.8 rebotes. En la ventana de julio en el Clemente, su tiempo fue limitado ante el debut del base de los Pelicans de Nueva Orleans José Alvarado, quien lució en su estreno con la camiseta boricua.

Paciencia con Aleem Ford

La convocatoria para la ventana de la semana entrante incluye nuevas caras como la del alero Aleem Ford, integrante de los Leones de Ponce en el BSN y quien debutó en la NBA la temporada pasada con el Magic de Orlando.

Aleem Ford, izquierda, con el Magic de Orlando en un partido contra el Heat de Miami en 2021. (Lynne Sladky)

“Estamos contentos de poder contar con Aleem y su compromiso. Entiendo que Aleem posee cualidades que nos van a beneficiar en varias posiciones. Su tiro a distancia obligará a la defensa a jugarnos honestos, lo cual le abrirá la cancha a muchos de los jugadores que atacan el aro. En defensa tiene la capacidad también de defender múltiples posiciones. Siendo su primera vez en el formato FIBA seremos pacientes con su adaptación en el proceso”, comentó Arroyo sobre Ford, de 24 años.

Apuesta a la dupla de Waters-Howard

De igual forma, el equipo cuenta con el retorno del base Jordan Howard, quien jugó en la ventana de noviembre pasado en México. Actualmente, milita en Francia.

“Bien contento de tener a Jordan de vuelta a nuestro equipo. Pudimos ver su calidad en la ventana que participó con nosotros. Tenemos grandes expectativas con la dupla de Tremont y Jordan en la posición de armador. Ambos jugando en Europa y liderando a sus equipos. Ambos son gran parte del futuro de este programa”, indicó Arroyo.

Jordan Howard debutó con la Selección Nacional en noviembre 2021 en México. (FIBA Americas)

La Preselección incluye a Ford, Howard, Waters, Gian Clavell, Phillip Wheeler, Ethan Thompson, Javier Mojica (capitán), Stephen Thompson, Jr., Justin Reyes, Christopher Ortiz, Ysmael Romero, Jordan Murphy, George Conditt IV, Jordan Cintrón, Timajh Parker-Rivera, Alfonso Plummer, Devon Collier, Tjader Fernández, Jonathan Rodríguez, Tyquan Rolón, Arnaldo Toro y Christopher Gastón.

Al igual que Ford, Alexander Kappos y Dimencio Vaughn son rostros nuevos en el programa.

“Dimencio en un jugador que invitamos y me sorprendió mucho este pasado verano cuando viajamos a Bahamas para unos partidos amistosos. Juega en ambos lados de la cancha, no hay que exigirle esfuerzo y puede meter el tiro a distancia. Es un 6′6″ con gran fuerza en ataque. Tengo mucha fe en su futuro en nuestro baloncesto, siempre y cuando siga trabajando. Espero no equivocarme”.

Con cuatro partidos restantes (últimos dos en febrero), Puerto Rico juega para 4-4, quintos en el Grupo F del clasificatorio. Los primeros tres del Grupo F y E, más el cuarto con mejor récord entre ambas llaves, pasan al Mundial que se jugará entre Indonesia, Filipinas y Japón entre agosto y septiembre del año entrante.