George Conditt se canta listo para dar otro paso como el “hombre grande” de la Selección Nacional de baloncesto

A sus 23 años de edad, el pívot George Conditt siente que aún puede desarrollar más su juego en beneficio no solo de su carrera, sino también de la Selección Nacional.

“Siento que he cambiado un poco más agresivamente en la ofensiva. He añadido algunas cosas a mi juego. La flotadora, el tiro brincado a media distancia por el cristal. He tratado de desarrollar eso para ser el jugador que necesito ser para este equipo”, dijo Conditt el jueves en un encuentro con varios medios del país previo a la sesión de práctica del Equipo Nacional en el Coliseo Roberto Clemente.