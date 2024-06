Vaso medio lleno para la Selección de baloncesto: estar en casa compensa la ausencia de fogueos previo al Repechaje Olímpico

La disponibilidad de instalaciones para prácticas y ejercitarse, el tiempo de antelación para estar juntos todos los jugadores, e incluso las variadas opciones para consumir las comidas que les gustan, son factores que para el Equipo Nacional compensan la ausencia que tendrá de partidos de fogueo previo al Repechaje Olímpico del 2 al 7 de febrero en el Coliseo de Puerto Rico.

Así se expresaron el jueves varios integrantes de la Selección y el gerente general del combinado, Carlos Arroyo, durante un intercambio con la prensa previo a una práctica en el Coliseo Roberto Clemente de Hato Rey.

Puerto Rico intentará conseguir en casa el único boleto hacia los Juegos Olímpicos de París 2024 que otorga el repechaje en San Juan, que consistirá de seis equipos divididos en dos grupos.

Los boricuas, que jugarán en el Grupo B, se estrenarán en el torneo clasificatorio en la segunda fecha, el 3 de julio, ante Bahréin. Italia será el segundo rival el día 4.

En el Grupo A figuran Lituania, México y Costa de Marfil.

“Que se conocen”, contestó de entrada Arroyo cuando se le preguntó de qué manera piensa que para Puerto Rico compensa jugar el clasificatorio en la isla, frente a la realidad de que no tendrán partidos de práctica como preparación.

“Una de las cosas que en realidad era importante para nosotros cuando empezamos a confeccionar este equipo, era tener un grupo que se conociera, que no atrasara el proceso de química y cohesión. Yo soy profogueos. Siempre he fogueado y entiendo que foguear nos beneficia muchísimo en cuestión de la preparación de ellos, que entiendan el nivel contra el que van a jugar. Pero no es foguear contra cualquier equipo”, expresó el también exarmador de la Selección, y quien no pretende ocultar el valor de los partidos amistosos.

En cambio, ante el cuadro que tenía de frente, Arroyo ha podido apreciar las otras ventajas que ofrece el hecho de ser el equipo anfitrión del Repechaje Olímpico.

“He hecho las llamadas para poder foguear con equipos de nivel para prepararnos de la manera correcta. Pero muchos equipos, primero llegan aquí el 28 o 29 (de junio), que es muy cerca de la fecha del torneo, y no me conviene porque si suceden lesiones no tengo tiempo de recuperación para los muchachos. Y muchos de los equipos que vienen no querían foguear”, agregó.

“Vamos a tener fogueos a puerta cerrada con árbitros y todo eso para que se vayan acoplando a ese pito (al estilo de los oficiales de la FIBA)”, dijo Arroyo, sin precisar si serán partidos intraescuadra o con algún conjunto local.

Para José Alvarado, el armador enebeísta de los Pelicans de Nueva Orleans, la falta de fogueos no es algo que deba preocupar.

“Nosotros jugamos baloncesto; hemos estado haciendo esto desde muy jóvenes, y cualquier cosa que tengamos que hacer lo tenemos que hacer, y estamos bien. Yo estoy bien con eso”, contestó el base, quien luego de debutar con el uniforme de Puerto Rico en la isla en una de las ventanas clasificatorias hacia la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2023, no pudo participar del Mundial al no recibir autorización de los Pelicans debido a que venía de sufrir una lesión.

En esta ocasión, Alvarado es uno de los 12 canasteros que conforman la Selección para el repechaje, junto a Tremont Waters, Jordan Howard, Stephen Thompson, Isaiah Piñeiro, Aleem Ford, Chris Ortiz, Ysmael Romero, Arnaldo Toro, Gian Clavell, Davon Reed y George Conditt IV.

En su caso, Waters destacó que el grueso de los jugadores se mantiene en forma tras estar activos en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

“Todos hemos estado jugando. Obviamente algunos de nosotros en el BSN, otros en otras ligas. Así que creo que estamos mentalmente preparados para salir y jugar baloncesto. Pero poder volver a jugar juntos en esta gran oportunidad significa mucho más que baloncesto. Obviamente es una oportunidad de ir a los Juegos Olímpicos. Pero creo que será una gran sensación poder jugar en Puerto Rico para aprovechar esta gran oportunidad”, señaló Waters.

En tanto, Conditt aprecia como favorable la situación en que se encuentra la Selección cuando se compara con su preparación previa para el Mundial 2023, a pesar de que en dicha ocasión sí contaron con varios juegos de fogueo de gran nivel y el equipo pareció engranar justo durante la Copa del Mundo.

“Siento que este año es mucho mejor. Ya sabes, tenemos las dos semanas antes de todo. Normalmente, no tenemos tanto tiempo. Y siento que nos quita un montón de presión a todos. Tuvimos tiempo para consolidarnos como equipo y hacer que las cosas avancen juntas. Tenemos tiempo para aprender esquemas, aprender rotaciones defensivas, aprender cómo queremos jugar juntos como equipo. Y me encanta. Me encanta que tengamos este momento”, dijo el joven pívot.

“Tres sesiones bien positivas”

Por su parte, el dirigente nacional Nelson Colón se mostró positivo al evaluar las primeras prácticas que ha tenido la Selección.

“Llevamos ya tres sesiones bien positivas, de mucha energía, mucho entusiasmo del grupo. Hemos conectado temprano esta vez. Ha sido como quitar la pausa del Mundial (2023) y poner ‘play’. El play, el ritmo de juego, la manera que estamos entrenando, la cohesión del grupo, estamos bien positivos y bien contentos de lo que hemos visto hasta ahora”, dijo Colón.

“Creo que es especial, tener esta oportunidad que hace 20 años no teníamos”, agregó Colón, refiriéndose al repechaje que se jugó en la isla en 2003, cuando el grupo de ese momento, que incluyó a Arroyo y otras figuras de primer orden también retiradas como el excentro José “Piculín” Ortiz, consiguieron para la isla el último viaje a unas Olimpiadas en el baloncesto masculino.

Fue el anticipo a su participación en los Juegos de Atenas 2004, donde los boricuas dieron la sorpresa mayúscula del torneo propinándole a Estados Unidos su primera derrota en el baloncesto de las Olimpiadas desde que comenzaron a utilizar jugadores profesionales de la NBA en Barcelona 1992.

“Ayer (miércoles) Larry (Ayuso) les dijo unas palabras bien bonitas. Nos dijo que ‘no entendemos la magnitud de lo que vamos a vivir, y que ellos ya lo vivieron y pasaron por esa experiencia, que son cosas que ellos las van a ir internalizando y entendiendo poco a poco’. Yo creo que va a ser un espectáculo y nosotros tenemos que hacer nuestra parte, que es prepararnos”, agregó Colón sobre el exjugador, que fue reclutado por Arroyo para ayudar en la preparación.

Ayuso, un fino tirador y trespuntista que brilló al más alto nivel en el BSN así como con la Selección, también estuvo en ese grupo de 2003 que consiguió la última clasificación olímpica para Puerto Rico en el básquet masculino.

“Es día a día y juego a juego. Tenemos la ventaja que ellos (rivales) juegan primero, y podemos sentarnos y tener tiempo para hacer un buen análisis de lo que vamos a hacer”, agregó el dirigente.

Logística más fácil

Arroyo, por su lado, dejó ver que ser anfitrión no solo tiene sus ventajas una vez arranque el torneo por el apoyo de la fanaticada, sino que es un factor con beneficios tangibles que él enumeró.

“Creo que mucho”, respondió sobre la manera que compensa ser la sede del repechaje, frente a la falta de fogueos.

“En cuestión de instalaciones, me hace el trabajo más fácil de poder conseguir canchas, facilidades de gimnasio para ellos, las sesiones de yoga que tenemos, de estiramiento y demás. Al estar aquí podemos hacer muchas cosas también con nuestros auspiciadores y meternos en las comunidades, y que ellos pongan de su parte también. Porque son muchas cosas, tienen que estar en prácticas, a veces doble práctica, salir a trabajar con pesas. José Alvarado tiene hoy un día complicado, largo, y ayer se lo dije que se preparara”.

