Historia en la NBA: Cooper Flagg se convierte en el jugador más joven con un partido de 50 puntos

Dallas - Cooper Flagg no recibió ninguna falta, y su entrenador y un compañero de equipo fueron expulsados ​​del partido por intentar defender al novato elegido en el primer turno del sorteo de la NBA por los Mavericks de Dallas.

Menos de un cuarto después, Flagg se convirtió en el primer adolescente en anotar 51 puntos en un partido de la NBA en la derrota de Dallas por 138-127 ante los Orlando Magic el viernes por la noche.

Flagg anotó 24 puntos en el último cuarto después de que el entrenador Jason Kidd y el alero Naji Marshall fueran expulsados ​​por quejarse de lo que consideraban una falta no pitada cuando Desmond Bane le cometió una falta a Flagg.

Kidd fue expulsado a pesar de que solo se le había sancionado con una falta técnica, mientras que Marshall había recibido otra al final de la primera mitad. Su segunda falta técnica llegó apenas unos instantes después de la expulsión de Kidd.

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“Es genial verlo”, dijo Flagg después de encestar 19 de 30 tiros de campo y convertir sus siete tiros libres, superando su récord personal anterior de 49 en una derrota por 123-121 ante Charlotte el 29 de enero.

“Ya sé que el entrenador me apoya y Naji... sé que me apoya de verdad en la cancha”, dijo Flagg. “Ver su emoción, verlos luchar por mí y luchar por las decisiones arbitrales... Sin duda, me emocionó y me motivó aún más”.

Flagg abandonó el partido con 45 puntos, pero el entrenador asistente Frank Vogel, que sustituía a Kidd, le dijo al joven de 19 años que simplemente le estaba dando descanso durante una jugada defensiva.

Vogel pidió un tiempo muerto para que Flagg volviera a la cancha cuando quedaban 3:22, y Flagg hizo historia poco más de un minuto después. Falló un triple en la primera posesión, luego falló un rebote tras un tiro fallado por Brandon Williams, capturó el rebote y anotó un triple desde la esquina.

En la siguiente posesión de Dallas, encestó un tiro desequilibrado en la zona mientras recibía una falta para alcanzar los 50 puntos, convirtió el tiro libre y se marchó entre una ovación de pie.

Los Mavericks perdían por 30 puntos cuando Flagg inició su racha anotadora en el último cuarto, en lo que resultó ser su decimocuarta derrota consecutiva en casa. Es la racha de derrotas en casa más larga desde que Dallas perdió los primeros 19 partidos en el ya demolido Reunion Arena en la temporada 1993-94.

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“Siempre es divertido entrar en ese estado mental”, dijo Flagg. “La canasta se siente enorme. Mis compañeros te apoyan y te ayudan. Pero me gusta ganar. Ese era mi principal objetivo. Me cuesta disfrutar plenamente cuando vamos perdiendo por 20, 10 o 15 puntos durante la mayor parte del partido”.

Cooper Flagg se cuelga del aro después de clavar el balón entre Wendell Carter Jr. (34) y Tristan da Silva (23), del Magic de Orlando. (Tony Gutierrez)

Flagg dijo que le pareció obvio que Bane le había hecho falta en los dos primeros minutos del cuarto periodo.

“Creo que estaba justificada”, dijo Flagg sobre la reacción de Kidd. “No voy a mentir. Hablé con Bane después de la jugada y me dijo que estaba intentando hacerme falta a propósito. Sinceramente, no sé cómo no lo vieron. Obviamente, no tenían la perspectiva correcta o no estaban prestando atención. Pero no lo vieron”.

Kidd comentó que había “mucha emoción en la parte de atrás” mientras veía a Flagg con retraso en la televisión, escuchando la reacción del público antes de las canastas, ya que el exjugador destacado de Duke anotó de 12-8 en tiros de campo y de 6-4 en triples en el último cuarto.

El récord personal anterior de Flagg se produjo contra su excompañero de equipo en Duke, Kon Knueppel, la cuarta selección general del draft y también aspirante al premio de novato del año.

Kidd sigue haciendo campaña para que Flagg gane el mismo premio que él ganó con los Mavs hace 31 años, e hizo referencia a Michael Jordan tras el último logro de Flagg. Sí, Jordan fue el Novato del Año en 1985.

“Debería ser el novato del año”, dijo Kidd. “Es increíble. El país no está viendo lo mismo que nosotros vemos a diario. Está en otra liga. Está a la altura del mejor de todos los tiempos si hablamos de Michael Jordan y lo que hizo en su año de novato. Y siendo adolescente, ver lo que hace Cooper, la emoción, la alegría, jugar, gane o pierda, su espíritu, todo gira en torno a la victoria. Ahora mismo no es así”.