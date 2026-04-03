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Luka Doncic no terminará la temporada con los Lakers por lesión y estaría en duda para el inicio de playoffs

La estrella de Los Ángeles se lesionó el hamstring izquierdo en la derrota contra el Thunder de Oklahoma City

3 de abril de 2026 - 6:34 PM

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Luka Doncic promedia 33.5 puntos, 8.3 asistencias y 7.7 rebotes por partido con Los Ángeles. (Rick Scuteri)
Por Greg Beacham

Luka Doncic se perderá el resto de la temporada regular de Lakers de Los Ángeles debido a una distensión de grado 2 en el hamstring izquierdo, anunció el equipo el viernes.

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Doncic es el máximo anotador de la NBA y la fuerza impulsora detrás del ascenso de los Lakers al tercer puesto en la Conferencia del Oeste, pero se lesionó la pierna durante la contundente derrota de Los Ángeles ante Oklahoma City el jueves. Una resonancia magnética reveló la gravedad de la distensión.

A los Lakers (50-27) les quedan solo cinco partidos antes de los playoffs, comenzando el domingo en Dallas.

Las distensiones de grado 2 en la corva a veces requieren varias semanas de recuperación, pero Doncic ya tiene experiencia con este tipo de lesiones. Se perdió cuatro partidos justo antes del receso del All-Star por otra similiar, pero regresó a la alineación después del receso.

Doncic registra números espectaculares en su primera temporada completa con los Lakers, quienes adquirieron a la superestrella eslovena de los Mavericks la temporada pasada. Promedia 33.5 puntos, 8.3 asistencias y 7.7 rebotes por partido con Los Ángeles, y fue nombrado Jugador del Mes de la Conferencia Oeste de la NBA en marzo tras acumular 13 partidos consecutivos con 30 puntos o más, incluyendo siete de 40 puntos.

El entrenador de los Lakers, JJ Redick, dijo que Doncic se lesionó en la primera mitad contra los Thunder, pero recibió el alta médica para regresar al partido. Doncic solo duró unos cuatro minutos antes de girar, detenerse y caer al suelo con dolor, lo que provocó su salida del partido.

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Luka DoncicLakers de Los ÁngelesNBA
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