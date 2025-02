La no comparecencia de Cuba, de no resolverse antes sus problemas de visado, le daría a Puerto Rico un triunfo automático y la posible clasificación al torneo que se jugará en agosto en Nicaragua.

Un triunfo de Cuba sobre Bahamas, no solo le daría la clasificación a los cubanos, sino también a los boricuas aunque pierdan esta noche ante Estados Unidos.

El Nuevo Día contactó al presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico , Yum Ramos , y este indicó que al momento está pie el partido dominical entre Puerto Rico y Cuba, pues no había recibido notificación alguna de parte de la FIBA, que es el ente encargado de las ventanas clasificatorias y el montaje en las distintas sedes.

“Todo sigue igual que ayer. El juego sigue en pie. No tengo de FIBA ninguna notificación. Tan pronto tenga algo, dejaré saber. Hasta el momento, no tengo ninguna notificación de FIBA de que el juego no vaya. Como esto es un asunto que brega FIBA con ellos allá, yo como federación lo que tengo que hacer es tener todo listo y tengo hotel reservado, la transportación y todo”, dijo Ramos a este diario.