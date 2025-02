“Cuento largo corto, jugué muy bien con Quebradillas desde que firmé con ellos en abril. Alfredo se acercó para preguntarme sobre mi historial representando a otros países, incluyendo Nigeria. Le dijo que no lo había hecho y no tenía planes de hacerlo. Una semanas después, estaba en el teléfono Carlos Arroyo (gerente general) para representar a Puerto Rico y tomé la decisión de hacerlo”, relató Odiase a los medios en medio de una práctica del conjunto en el Clemente, al agrega que viajó unas 22 horas desde Turquía, con tres escalas, para llegar a San Juan junto con su familia tras responder a la convocatoria.

“Es una bendición ponerme esta camiseta y representar. He jugado con Gian (Clavell), Arnaldo Toro, Markus Howard... viendo lo bueno que que son, siento que era un buen encaje. Brindo atletismo y defensa. Saben los que me vieron en el BSN. Puedo provocar que los muchachos estén abiertos en el perímetro”, indicó Odiase, de 29 años y 6′9″ pies de estatura.

Ajeno a su estatus en el BSN

“De la única manera que me entero de las cosas (en el BSN) es cuando me despierto en Estambul, miro Instagram (red social) y veo rumores. No he tenido conversación con mi agente al respecto. Solo estoy enfocado en lo que estoy haciendo ahora. Si escucho algo de mi agente, entonces puedo hablar”, apuntó.