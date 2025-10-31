Opinión
31 de octubre de 2025
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Isabela provoca un partido decisivo contra Moca por el pase a la final del BSNF

Las Pollitas triunfaron en el cuarto juego de semifinales frente a las Explosivas

31 de octubre de 2025 - 12:40 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Quionche Carter brilló en grande por las Pollitas con una actuación de 30 puntos y 14 rebotes (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La serie semifinal B del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) se definirá en un quinto y decisivo encuentro este sábado en el Coliseo Dr. Juan A. Sánchez Acevedo de Moca, luego de que las Pollitas de Isabela lograran un dramático triunfo 81-78 sobre las Explosivas de Moca en el cuarto partido celebrado el jueves en el Coliseo José ‘Buga’ Abreu.

Moca, que necesitaba una victoria para avanzar por segunda ocasión en su historia a la serie de campeonato, no pudo cerrar el compromiso ante una inspirada escuadra isabelina que se negó a la eliminación.

Las Explosivas dominaban el marcador 63-62 restando 7:07 del último parcial, pero la figura de Quionche Carter emergió para cambiar el rumbo del desafío. Carter encabezó un avance de 7-0 con cinco puntos consecutivos para girar el marcador 69-63 con 5:58 por jugarse.

Moca reaccionó y se acercó a un punto, 76-75, con un tiro libre de Leigha Brown y 1:51 en el cronómetro, pero un triple de Jaliena Sánchez amplió la ventaja isabelina 79-75 con 1:32 en el reloj. Una tirada libre de Carter, con apenas 24 segundos restantes, selló el triunfo de las Pollitas, 80-75.

Carter brilló en grande con una actuación de 30 puntos y 14 rebotes, mientras que Kaelynn Satterfield y Anisha George aportaron 17 unidades cada una para completar el esfuerzo ofensivo de Isabela.

Por Moca, Samantha Fuehring comandó la ofensiva con 23 puntos, seguida por Hillary Martínez con 19 tantos y 11 asistencias, Ashley Torres con 16 unidades y Leigha Brown con 12 y 12 rebotes.

Por otro lado, la semifinal A entre las Cangrejeras de Santurce (1-2) y las Atenienses de Manatí (2-1) continúa este viernes en el Coliseo Juan A. Cruz Abreu a las 8 p.m.

ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Redacción El Nuevo Día
Deportes
