Isabela provoca un partido decisivo contra Moca por el pase a la final del BSNF

La serie semifinal B del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) se definirá en un quinto y decisivo encuentro este sábado en el Coliseo Dr. Juan A. Sánchez Acevedo de Moca, luego de que las Pollitas de Isabela lograran un dramático triunfo 81-78 sobre las Explosivas de Moca en el cuarto partido celebrado el jueves en el Coliseo José ‘Buga’ Abreu.

Moca, que necesitaba una victoria para avanzar por segunda ocasión en su historia a la serie de campeonato, no pudo cerrar el compromiso ante una inspirada escuadra isabelina que se negó a la eliminación.

Las Explosivas dominaban el marcador 63-62 restando 7:07 del último parcial, pero la figura de Quionche Carter emergió para cambiar el rumbo del desafío. Carter encabezó un avance de 7-0 con cinco puntos consecutivos para girar el marcador 69-63 con 5:58 por jugarse.

Moca reaccionó y se acercó a un punto, 76-75, con un tiro libre de Leigha Brown y 1:51 en el cronómetro, pero un triple de Jaliena Sánchez amplió la ventaja isabelina 79-75 con 1:32 en el reloj. Una tirada libre de Carter, con apenas 24 segundos restantes, selló el triunfo de las Pollitas, 80-75.

PUBLICIDAD

Carter brilló en grande con una actuación de 30 puntos y 14 rebotes, mientras que Kaelynn Satterfield y Anisha George aportaron 17 unidades cada una para completar el esfuerzo ofensivo de Isabela.

Por Moca, Samantha Fuehring comandó la ofensiva con 23 puntos, seguida por Hillary Martínez con 19 tantos y 11 asistencias, Ashley Torres con 16 unidades y Leigha Brown con 12 y 12 rebotes.