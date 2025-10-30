Opinión
30 de octubre de 2025
80°ligeramente nublado
Las Cangrejeras se mantienen con vida en las semifinales del BSNF

Santurce, campeón defensor, evitó la eliminación con un triunfo sobre Manatí en el Coliseo Roger Mendoza de Caguas

30 de octubre de 2025 - 11:39 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Shae Kelley lideró la ofensiva de las Cangrejeras para el triunfo en Caguas contra Manatí. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las Cangrejeras de Santurce dieron señales de vida el miércoles al vencer, 72-65, a las Atenienses de Manatí en el tercer juego de la serie semifinal A del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF).

El partido se escenificó en el Coliseo Roger Mendoza de Caguas debido a la indisponibilidad del Coliseo Roberto Clemente en San Juan, hogar de las crustáceas.

Con esta victoria, las actuales campeonas forzaron un cuarto partido, que se disputará el viernes de vueltan al Coliseo Juan Aubín ‘Bincito’ Cruz Abreu.

Las Atenienses necesitan un triunfo adicional para avanzar a la serie final 2025, mientras que Santurce buscará extender la semifinal al máximo de cinco encuentros.

Manatí tomó el control temprano en el partido. Canastos consecutivos de Pamela Rosado y Chelsea Mitchell le dieron la ventaja 15-12 a las Atenienses al cierre del primer parcial. En el segundo periodo, un triple de India Pagán amplió la delantera 28-18, pero las Cangrejeras reaccionaron con un avance de 13-0 sellado por Becca Tobin para tomar el comando 31-28. Santurce se fue al descanso arriba 33-31.

En el tercer periodo, Santurce regresó con una defensa intensa que limitó el ritmo ofensivo de Manatí. Un tiro brincado de Tobin despegó a las capitalinas 47-33 con 6:13 por jugarse. Las Cangrejeras mantuvieron su ventaja para cerrar el parcial 53-47.

Las Atenienses intentaron acercarse en el cuarto segmento. Rosado recortó la diferencia a solo dos puntos, 59-57, con 5:43 restantes, pero Shae Kelley respondió con dos canastos consecutivos que devolvieron la ventaja de seis a Santurce. Luego, un triple de Brianna Jones sentenció el desafío 68-61 con poco más de un minuto por jugar.

Kelley volvió a ser la figura clave de las Cangrejeras con 21 puntos y 13 rebotes, secundada por Jones con 18 unidades y Kamaria McDaniel con 14. Por Manatí, Rosado lideró con 17 tantos, seguida por Kaela Hilaire con 16, India Pagán 11 y Chelsea Mitchell 10.

En la otra semifinal, las Explosivas de Moca dominan la serie 2-1 sobre las Pollitas de Isabela. El cuarto partido se jugará este jueves en el Coliseo José ‘Buga’ Abreu a las 8:00 p.m.

