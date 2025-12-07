Opinión
James Harden rebasa a Carmelo Anthony en el décimo lugar histórico de anotaciones en la NBA

El estelar escolta continúa su gran temporada y ahora apunta a la cifra de Shaquille O’Neal

7 de diciembre de 2025 - 2:56 PM

James Harden, a la izquierda, promedia 26.8 puntos por cotejo en la temporada. (Matt Krohn)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Minneápolis - James Harden ascendió al décimo lugar en la lista de máximos anotadores de la historia de la NBA el sábado, destronando a Carmelo Anthony durante la derrota de los Clippers de Los Ángeles ante los Timberwolves de Minnesota.

Harden estaba a 20 puntos de los 28,289 tantos en la carrera de Anthony al comenzar el partido. Harden encestó un par de tiros libres en el tercer cuarto para adelantarse al miembro del Salón de la Fama.

“Es una bendición. Un testimonio del trabajo que he puesto”, dijo Harden. “Es un honor, especialmente con alguien como ”Melo", que ha hecho tantas cosas grandiosas por esta liga”, agregó.

Harden terminó con 34 unidades y acertó 10 de 18 tiros de campo, pero falló un intento de triple para empatar al sonar la chicharra, y los Clippers perdieron 109-106 después de haber tenido una ventaja de 18 puntos en la primera mitad.

El veterano de 17 años está promediando 26.8 tantos esta temporada, su promedio más alto desde que lideró la liga con 34.3 por partido con los Rockets de Houston en la campaña 2019-20.

El siguiente en la lista por delante de Harden es Shaquille O’Neal, quien anotó 28,596 puntos durante su carrera.

