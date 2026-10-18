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Jassel Pérez deslumbra en España con 40 puntos frente al equipo de George Conditt IV

El dominicano campeón con los Vaqueros de Bayamón lideró la victoria del FIATC Girona contra el Leyma Coruña en la Liga ACB

18 de octubre de 2026 - 4:04 PM

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Jassel Pérez maneja el balón en el cuál anotó 40 puntos para el Girono frente al Coruña en la Liga ACB de España. (Liga Endesa )
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El canastero dominicano Jassel Pérez brilló el sábado en la noche con una jornada de 40 puntos en el triunfo del FIATC Girona, 110–90, sobre Leyma Coruña, club donde milita el pivot nacional George Conditt IV.

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Pérez, quien reforzó a los Vaqueros de Bayamón rumbo al campeonato 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) el pasado agosto, anotó nueve triples en 13 intentos, un récord para la franquicia. Además, lanzó perfecto de dos puntos (3-3) y de tiros libres (7-7) con cuatro robos de balón.

Pérez igualó la marca del también quisqueyano Antonio “Chicho” Sibilio, quien en 1986 atinó también 40 unidades en el torneo español.

El Girona, también activo en la Eurocopa, juega para 2-2 en la joven temporada. Pérez es el líder anotador con 23.2 tantos por cotejo.

Conditt IV, de los Gigantes de Carolina-Canóvanas en el BSN, finalizó con 12 puntos y cinco rebotes por el Coruña (1-3).

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EspañaBSNVaqueros de BayamónGeorge Conditt IV
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