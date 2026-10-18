Jassel Pérez deslumbra en España con 40 puntos frente al equipo de George Conditt IV
El dominicano campeón con los Vaqueros de Bayamón lideró la victoria del FIATC Girona contra el Leyma Coruña en la Liga ACB
18 de octubre de 2026 - 4:04 PM
18 de octubre de 2026 - 4:04 PM
El canastero dominicano Jassel Pérez brilló el sábado en la noche con una jornada de 40 puntos en el triunfo del FIATC Girona, 110–90, sobre Leyma Coruña, club donde milita el pivot nacional George Conditt IV.
Pérez, quien reforzó a los Vaqueros de Bayamón rumbo al campeonato 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) el pasado agosto, anotó nueve triples en 13 intentos, un récord para la franquicia. Además, lanzó perfecto de dos puntos (3-3) y de tiros libres (7-7) con cuatro robos de balón.
Pérez igualó la marca del también quisqueyano Antonio “Chicho” Sibilio, quien en 1986 atinó también 40 unidades en el torneo español.
🇩🇴🕺 Lo que ha hecho el 𝙍𝙀𝙔 𝘿𝙀𝙇 𝙋𝙊𝙋 en la victoria de @BasquetGirona no se veía en #LigaEndesa desde hace tres años.@JasselPerez1 ha firmado 4⃣0⃣ PUNTOS, y en este vídeo verás que no es solo el QUÉ... es el CÓMO los ha metido.— Liga Endesa (@ACBCOM) October 18, 2026
¡QUÉ AUTÉNTICO RECITAL!
¡QUÉ LOCURA! pic.twitter.com/G6nXX0v7TF
El Girona, también activo en la Eurocopa, juega para 2-2 en la joven temporada. Pérez es el líder anotador con 23.2 tantos por cotejo.
Conditt IV, de los Gigantes de Carolina-Canóvanas en el BSN, finalizó con 12 puntos y cinco rebotes por el Coruña (1-3).
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