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Alcalde de Mayagüez y Dion New se reúnen para discutir el futuro de los Indios en el BSN

El encuentro se produjo luego del intento fallido del apoderado de trasladar la franquicia a Isabela

16 de octubre de 2026 - 6:24 PM

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El apoderado Dion New, a la izquierda, conversa con el alcalde de Mayagüez, Jorge Ramos Ruiz, en el Palacio de los Deportes. (Municipio de Mayaguez / Facebook)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El futuro de los Indios de Mayagüez en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) volvió a ser tema de conversación entre el municipio y el apoderado de la franquicia, Dion New, luego del fallido intento de trasladar el equipo a Isabela.

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El alcalde de Mayagüez Jorge Ramos Ruiz informó a través de sus redes sociales que sostuvo una reunión con New en el Palacio de Recreación y Deportes para dialogar sobre el futuro de la franquicia mayagüezana.

El encuentro representa un nuevo acercamiento entre ambas partes en momentos en que persiste la incertidumbre sobre el futuro del conjunto en la ciudad.

“Construir el futuro exige visión, madurez y compromiso con nuestra gente”, expresó el ejecutivo municipal al anunciar la reunión.

Desde el Palacio de Recreación y Deportes, sostuve un importante y constructivo diálogo con Dion New, apoderado de nuestros Indios de Mayagüez, para conversar sobre el futuro de la franquicia. Siempre he creído firmemente que cuando ponemos la mirada en un objetivo común, abrimos la puerta a grandes oportunidades”, añadió.

El acercamiento ocurre después de que New intentara, sin éxito, trasladar la franquicia a Isabela, una gestión que abrió interrogantes sobre la continuidad de los Indios en Mayagüez.

Aunque el alcalde no ofreció detalles sobre posibles acuerdos ni precisó los próximos pasos de las conversaciones, manifestó su disposición a continuar trabajando en busca de alternativas.

“Seguimos enfocados en unir esfuerzos en beneficio de todas las partes, pero sobre todo, de nuestra ciudad y de nuestra fiel fanaticada”, sostuvo.

New adquirió a los Indios en medio de la pasada temporada del BSN. Anteriormente fue apoderado de los Piratas de Quebradillas.

Los Indios no clasificaron a la postemporada en 2026.

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BSNIndios de Mayagüez
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