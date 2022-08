San Germán - La larga y duradera carrera del escolta Javier Mojica en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) fue premiada el sábado por partida doble al alzar nuevamente el campeonato de la liga con los Vaqueros de Bayamón y, por primera vez, el trofeo de Jugador Más Valioso de la final, tras la victoria 75-61 sobre los Atléticos en el Coliseo Arquelio Torres.

Mojica, de 37 años y capitán de los Vaqueros, se llevó del trofeo de “MVP” luego de promediar 13.6 puntos, 4.0 rebotes, 1.4 robos de balón y 13 canastos de tres puntos en los primeros cinco partidos. En el encuentro para sellar el decimosexto título en la historia de los Vaqueros, registró siete unidades con ocho rebotes y un triple en cinco intentos.

“Como siempre he dicho, esto no viene solo de mi trabajo. Esto viene de mi equipo, de los entrenadores. Ellos son los que me ayudan cuando tengo una lesión, cuando no me siento bien. Me siento bien gracias a Dios”, dijo Mojica con el galardón en sus manos.

Bañado en champán en el centro del tabloncillo de los Atléticos, Mojica dedicó su premio a sus compañeros de equipo.

“Entrando a este juego, puede ser que nunca en la historia haya habido cinco o seis jugadores merecedores de MVP. Kristian Doolittle fácilmente podía ser el MVP. Ángel Rodríguez, MVP del equipo. Cuba (Ysmael Romero) saliendo del banco, MVP. (Jacob) Wiley, que vino para reemplazar a Dewan (Hernández). Este premio se va a quedar en mi casa pero es del equipo”, expresó.

En 16 temporadas, Mojica sumó su cuarto campeonato en el BSN. Tres han sido con los Vaqueros, siendo el primero en 2009. En 2017 alzó un cetro con los Piratas de Quebradillas antes de volver al año entrante a Bayamón.

En 2020, ganó nuevamente con los Vaqueros en el torneo terminado en formato de “burbuja” en un hotel de Río Grande debido a la pandemia de COVID-19.

Mojica es agente libre pero señaló que quiere ayudar a los Vaqueros a defender el campeonato el año entrante.

“Tengo par de años saludables y duros para el equipo. Sé que vamos a ganar, mínimo, uno más. Ahora, vamos a celebrar”, aseguró.