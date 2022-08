San Germán - Nelson Colón ganó su cuarto campeonato en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) donde comenzó su carrera como dirigente: en San Germán.

El mentor de los Vaqueros de Bayamón se consagró el sábado como uno de los mejores técnicos de su generación en el torneo local tras conquistar el cetro de la temporada 2022 con la victoria 75-61 en el sexto juego de la serie final ante los Atléticos en el Coliseo Arquelio Torres.

Colón, quien debutó como dirigente el BSN en 2009 con el “Monstruo Anaranjado”, sumó su segundo título en tres años con los Vaqueros desde que llegó a la franquicia en 2018. En 2020, alzó el trofeo de campeonato en la “burbuja” de la liga en Río Grande en medio de la pandemia de COVID-19.

Anteriormente, el ponceño, de 39 años, ganó sus primeros anillos con los Leones de manera consecutiva en 2014 y 2015.

Lograda la cuarteta de banderines, Colón se une a un club exclusivo como el segundo entrenador con más campeonatos junto a Víctor Mario Pérez (1951 con San Germán; 1955, 1956 y 1957 con Río Piedras). En el primer lugar está Julio Toro con 12.

“No sabía (del dato). Me enteré los otros días…Yo soy una persona bendecida. Yo no soy un baloncelista famoso. Yo no vengo de ningún grupo de dirigentes que me apoyaron y me empujaron. Salí de los Caobos solito. Creí, confié y me eduqué. Hoy, soy parte de la historia del baloncesto de Puerto Rico. No tengo palabras. Bendecido”, dijo Colón, ahogado en sentimientos y enchumbado en champán.

Colón (en el centro) junto a los Vaqueros en medio de una oración en el camerino visitante de San Germán antes de celebrar el campeonato. (David Villafañe Ramos)

Colón le dio a Bayamón los cetros número 15 y 16 para los Vaqueros continuar como la franquicia con más títulos en la historia del BSN. Este año, luego del colapso en semifinales en 2021, el quinteto volvió a terminar con el mejor récord de la liga (23-9). Finalizó la postemporada con marca de 12-2 luego de barridas en los cuartos de final y la semifinal ante Quebradillas y Ponce, respectivamente.

“Si uno cree en el Señor y hay propósito, poniendo todo en sus manos con fe, todo es posible. Imposible es una palabra para los que buscan excusas y no se atreven a aceptar retos como se atreve este grupo. Es un placer y privilegio ser el coach de Bayamón”, expresó.

“Cuando nos proponemos una meta, sacamos el ego y ponemos la familia para que pasen cosas como estas. Era cuestión de tener salud, de que los muchachos estén en buena forma. Nadie se lastimó. Llegamos juntos hasta la final. Quedamos primeros en la temporada. Barrimos a Quebradillas. Barrimos a Ponce. Los dominamos a los dos. Somos el primer equipo en la historia en llegar invictos a una final contra un gran equipo. Mi respeto a sus jugadores, a la gerencia, a sus jugadores. Contento por ellos de corazón. Pero, una vez comenzara la serie iba a competir. Lo dije en Bayamón, no soy una persona arrogante, pero tengo mucha confianza en mi trabajo. No había manera que se escapara este año”, añadió.

/

Se queda en Bayamón

En medio de la postemporada, Colón se ausentó para participar en entrevistas con equipos de la NBA en Estados Unidos. Aunque declaró que le fue bien, no quiso hacer más comentarios sobre el tema durante los playoffs para no provocar distracciones en la escuadra vaquera.

Colón indicó que es agente libre pero aseguró su deseo de volver para defender el campeonato.

“La voluntad es estar aquí todos nosotros, volver a tener la familia junta y unidad, y darnos la oportunidad. Esto dura un año. Lo vamos a celebrar con calma, poco a poco. Luego nos preparamos nuevamente para defenderlo el año que viene. Soy agente libre pero no hay manera de que yo me vaya de este equipo. Se escracharon todos los tuiteros y locos estos (en las redes). No hay manera que yo me vaya de este equipo. Construimos esto hace cinco años y vamos a seguir aquí con el favor de Dios”, sostuvo.

La celebración de Colón durará poco. El domingo, tiene que reportarse temprano a las prácticas de la Selección Nacional para cumplir con su rol de dirigente rumbo al inicio de la cuarta ventana clasificatoria al Mundial 2023 de FIBA con un partido frente a Brasil el jueves en el Coliseo Roberto Clemente.

“Voy a celebrar un poquito. Me integro a mi otro trabajo, que no sé cual de los dos es más importante. Pero hay que darle calidad de tiempo a ambos. Vamos camino a un Mundial y es importante que yo esté temprano en la práctica, dando el ejemplo, siendo el primero y el último en llegar e irme como siempre lo hecho. No hay tiempo”, indicó.