Durante todo el verano, Nelson Colón vivió a plenitud el rol más importante de su vida. Y no se trató de dirigir a los Vaqueros de Bayamón durante la postemporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Durante el verano, el también técnico de la Selección Nacional fue padre a tiempo completo junto a su hijo mayor Michael, de 15 años, residente en Nueva York y que estuvo en la isla hasta el domingo durante el receso escolar. Michael vio en primera fila todo lo que su padre hace con los Vaqueros en la postemporada.

El adolescente es el hijo mayor del estratega de 39 años. Colón tiene otro varón, Mauricio, de 7 años.

La oportunidad de compartir todos los días en los pasados meses le ha dado la oportunidad a Colón de enseñarle a Michael el trabajo diario que hace con los Vaqueros, a quienes dirige desde 2018 y los tiene de vuelta en la final contra los Atléticos de San Germán. También, lo ha visto en funciones como dirigente del Equipo Nacional, puesto que obtuvo a finales del año pasado.

Michael ha sido testigo de cómo su padre y los Vaqueros pasaron “el rolo” en los cuartos de final y semifinales del torneo, barriendo a los Piratas de Quebradillas y a los Leones de Ponce, respectivamente. Antes y después de los partidos, Michael estuvo presente en cancha junto a Colón, asimilando el escenario pintoresco de las canchas y fanaticadas, tanto de Bayamón como las de Quebradillas, Ponce y San Germán.

“Es una cosa bien bonita, bien especial. Está de vacaciones y vino en la mejor parte. A él no le gusta mucho el baloncesto pero es fanático mío. Se ha integrado. El equipo le tiene mucho cariño y él también a ellos. No porque sea mi hijo, es un niño bien bueno, humilde, se lleva bien con los compañeros. Está viendo el trabajo y sacrificio que hay todos los días”, compartió Colón a El Nuevo Día luego de la victoria del viernes ante los Atléticos.

“Todos los días tengo algo que hacer. Todos los días tengo que atender a Bayamón, a la Selección. Tengo que sacar tiempo para estar con mi familia también porque me necesitan. Tratando de hacer eso. Enseñándole que hay que trabajar duro, que las metas se alcanzan con esfuerzo”, agregó.

Michael parte hoy, domingo, a Estados Unidos antes de cuarto juego de la final en el Coliseo Arquelio Torres.

“Creo que se está divirtiendo más de lo que yo me estoy divirtiendo con él”, confesó.

Michael no es fanático del baloncesto, deporte que le ha robado tiempo con su padre desde que nació. Colón comenzó como asistente técnico de los Atléticos en 2006 y debutó como dirigente en el BSN en San Germán en 2009.

Pasó a Ponce en 2013 para ganar campeonatos consecutivos en 2014 y 2015. Está en Bayamón hace cinco años, con un cetro en 2020 en la “burbuja” de Río Grande, tres finales y cinco semifinales. Su exitosa carrera en el torneo local también lo ha premiado con tres trofeos de Dirigente del Año.

Michael aprecia el trabajo de su papá, razón por la que ha aprendido sobre básquet y, en ocasiones, deja boquiabierto a Colón con sus observaciones.

“Me pregunta cosas del juego. Me habla, me dice cosas que ve. Ya analiza el juego. A veces me quedo mirándolo por comentarios .‘¿Cómo tú sabes eso?’. Es bien inteligente, estudia mucho. Le gusta lo que yo hago. No le gusta el deporte. Le gusta lo que papi hace y se ha integrado. Estoy bien contento y orgulloso de que haya vivido esta etapa”, dijo Colón sobre su hijo, a quien le gusta el diseño gráfico.

Michael también ha sido el sistema de soporte de Colón en medio de la búsqueda de su cuarto título como dirigente, a dos victorias de la meta con los Vaqueros.

“Para mí es increíble que tenga palabras después de los juegos. Me besa, me abraza. Me dice que está orgulloso y que lo estamos haciendo bien. Cuando hay juegos de la Selección, se pone camisas de Puerto Rico y me envía fotos con la bandera. Está cerca de lo que papá hace. Creo que es importante porque ante tanto sacrificio y todas las cosas que no he podido hacer con él, porque no he tenido tiempo, ahora se da cuenta de lo que estoy haciendo”, indicó Colón.

Colón prometió a su hijo alzar el campeonato. De lograrlo, sería una celebración virtual, pero con la satisfacción de que estuvieron juntos junto en medio de las paradas más importantes rumbo al cetro.

“Cogió los cuartos, las finales y nos dejó arriba 2-1. Me ha dicho que cuando se vaya tengo que ganar. Que no hay opción. Que es sí o sí”, finiquitó.