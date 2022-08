Nelson Colón dio sus primeros pasos como dirigente en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) en la Ciudad de las Lomas. Benito Santiago, Jr. llamó la atención en la liga con la camiseta de San Germán y el cubano Ysmael Romero fue selección de los Atléticos en primera ronda del sorteo de jugadores de nuevo ingreso en 2016.

En 2022, los tres son parte del éxito de los Vaqueros de Bayamón, de vuelta en la final luego de ganarla en 2020 para enfrentar a los propios Atléticos a partir de este lunes en el primer partido de la serie de campeonato en el Coliseo Rubén Rodríguez.

La meta de Bayamón es acabar con la ola del “Monstruo Anaranjado” para quedar campeón. Antes del baile, Colón y sus dos pupilos agradecieron la oportunidad que tuvieron en la plaza sangermeña para que sus respectivas carreras tomaran vuelo.

Colón, uno de los técnicos más exitosos en el BSN en la pasada década, debutó como estratega en 2009 con los Atléticos con apenas 26 años. Se agenció el premio de Dirigente del Año en 2011 (ganó dos más en 2018 y 2019) tras guiar al quinteto a un cuarto lugar en la tabla de posiciones con 17-14.

El año siguiente, el ponceño llevó a los Atléticos a las semifinales. San Germán no volvió a ese escenario hasta este año bajo las riendas de Eddie Casiano. De hecho, de sus cuatro temporadas en los Atléticos, el equipo jugó para .500 o más en tres con Colón al mando.

“Si alguien entiende esa fanaticada soy yo. Tuvimos años grandes allí. Tuvimos la semifinal como dijiste. Sé lo que es la cancha llena, los bomberos, la guagüita pasando por el pueblo todo el día anunciado el juego. Entiendo lo que pasa y me gusta”, dijo Colón a El Nuevo Día sobre sus cuatro años con el Coliseo Arquelio Torres como hogar.

Nelson Colón, actual dirigente de los Vaqueros, comenzó su carrera como técnico en el BSN en 2009 con los Atléticos. (Archivo)

“El momento que está pasando es bien bonito y se lo están disfrutando. Cuando ganan, los fanáticos están ahí y son parte del espectáculo. Contento por ellos. Dondequiera que me he parado siempre he dicho que hoy estoy aquí porque hace 14 años me dieron una gran oportunidad y la aproveché de la mano de personas que hoy no están en el baloncesto, pero que fueron parte de esa historia. Mis recuerdos en San Germán y las cosas que pasaron me dieron experiencia y fuerza para seguir trabajando”, agregó.

Colón, actual dirigente de la Selección Nacional, pasó a los Leones en 2013 y desde ese año fue a tres series finales seguidas, ganando cetros con los melenudos en años consecutivos en 2014 y 2015. Dio el salto a Bayamón en 2018 y desde entonces ha llegado cuando menos a semifinales todos los años hasta el presente, y lleva tres series finales en cinco campañas, incluyendo la que inicia este lunes.

Antes de que el mentor se uniera a Bayamón, Santiago Jr. y Romero fueron cambiados a los Vaqueros desde los Atléticos en 2017.

“Yo no sabía mucho de la isla. Estaba haciendo mi nombre. Con el apoyo de San Germán, crecí para ser el jugador que soy ahora. Tienen una gran fanaticada. Son buenas personas fuera de la cancha, amables. Me cuidaron a mí porque yo era de lejos. Me sentí como si fuera en casa. El pueblo de San Germán está en mi corazón para siempre”, dijo Santiago Jr., uno de los jugadores más populares del torneo.

El alero jugó tres temporadas en San Germán, teniendo sus primeros torneos con promedio de puntos en doble figura (10.0 y 13.8) luego de su debut discreto en 2013 en Mayagüez y un segundo año con los desaparecidos Maratonistas de Coamo.

“Estoy feliz por San Germán. Se lo merece. Tuvieron una temporada brutal. En aquel tiempo, ellos me abrieron las puertas. Me dieron la oportunidad para demostrar que podía estar en la cancha. Me conocen allá y me están enviando mensajes, de “guerrita”, por esta final. Estamos activados. Va a ser tremendo”, compartió.

Romero, por su parte, entró al sorteo de novatos en 2016 luego de desertar de Cuba con otros cuatro jugadores durante el Centrobasket de 2012 en San Juan y fue escogido por San Germán en el tercer turno. En la temporada, tuvo media de 13.1 puntos y 5.1 rebotes.

“Muy agradecido con la gerencia de ese momento que creyó en mi talento. Esa primera oportunidad siempre se agradece. Me dieron minutos en cancha y confiaron en mi trabajo, comenzando a darme a conocer en el BSN. Realmente, siento mucha alegría por la fanaticada de San Germán. Le deseo lo mejor del mundo hasta que se enfrenten a nosotros”, declaró Romero, tres veces Sexto Hombre del Año.

“San Germán es un pueblo pequeño. Los cuidados y atenciones varían en cuanto a las franquicias grandes. No es un secreto. Pero no tengo esa queja (en los Atléticos). En mi WhatsApp tengo fanáticos de San Germán que nos escribimos dos veces en semana y no tiene que ver nada con el baloncesto. Eso significa que de San Germán saqué amigos. Me quedé con bonitos recuerdos. La decisión de cambiarme a Bayamón igual cambió mi vida para siempre”, añadió.

Otros integrantes de los Vaqueros que jugaron en San Germán son los reservas Sammy Mojica y Owen Pérez.