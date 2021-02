San Francisco- El base de la G-League de los Warriors Jeremy Lin compartió en las redes sociales que experimentó un acto de racismo en la cancha.

La liga de desarrollo de la NBA investigará las denuncias del canastero.

El dirigente de Golden State Steve Kerr dijo que apoyará a Lin y denunció cualquier acto discriminatorio que hizo que Lin hablara sobre el racismo contra los estadounidenses de origen asiático.

En una sincera publicación en las redes sociales, Lin no dio detalles específicos sobre lo que sucedió, excepto para hacer referencia a que lo habían llamado “coronavirus” en la cancha, sin decir cuándo ni dónde sucedió. Kerr dijo que se le informó el viernes por la noche que Lin había expresado públicamente su consternación.

Lin, el primer jugador nacido en Estados Unidos de ascendencia china o taiwanesa en la NBA, y su equipo están jugando en la burbuja neutral de la G League en Lake Buena Vista, Florida.

“Ser un asiático-americano no significa que no experimentemos la pobreza y el racismo. Ser un veterano de la NBA de nueve años no me protege de que me llamen ‘coronavirus’ en la cancha “, escribió Lin. “Ser un hombre de fe no significa que no luche por la justicia, ni por mí ni por los demás. Así que aquí estamos de nuevo, compartiendo cómo nos sentimos. ¿Alguien está escuchando?

Kerr no estaba seguro de cómo procedería hasta que reunió más información, pero prometió apoyar a Lin. Lin, de 32 años, jugó 29 partidos para los Warriors como novato en 2010-11, luego fue a los Knicks de Nueva York y ganó la popularidad que generó el apodo de “Linsanity”. Lin nació en la ciudad de Torrance, en el sur de California, pero creció en el área de la bahía de San Francisco.

“Realmente poderoso. Aplaudo a Jeremy por sus palabras y me hago eco de sus sentimientos con respecto al racismo contra la comunidad asiático-estadounidense “, reaccionó Kerr antes del triunfo de Golden State sobre Charlotte en el Chase Center.

“Es tan ridículo y obviamente engendrado por muchas personas, incluido nuestro ex presidente, en lo que respecta al coronavirus que se origina en China. Es impactante. No puedo entender nada de eso, pero no puedo entender evite el racismo en general”

“Somos todos de carne y hueso. Todos somos solo personas. Como me dijo una vez (Gregg) Pop (Popovich): «Todos somos accidentes de nacimiento. Nació. Salimos como somos. No tenemos nada que decir al respecto. Lo que sí tenemos algo que decir es cómo tratamos a las personas “. Me sorprende que podamos tratarnos tan mal unos a otros según el color de la piel o lo que sea. Así que aplaudo a Jeremy por hablar”, compartió.

Lin también escribió en su página de Facebook:

“Algo está cambiando en esta generación de asiáticoamericanos. Estamos cansados de que nos digan que no experimentamos el racismo, estamos cansados de que nos digan que mantengamos la cabeza baja y no generemos problemas. Estamos cansados de que los niños asiáticoamericanos crezcan” y que nos pregunten de dónde son REALMENTE, que se burlen de nuestros ojos, que nos objetiven como exóticos o que nos digan que somos inherentemente poco atractivos. Estamos cansados de los estereotipos en Hollywood que afectan nuestra psique y limitan lo que creemos que podemos ser. Estamos cansados de ser invisibles, de que nos confundan con nuestro colega o de que nos digan que nuestras luchas no son tan reales”, escribió.

“Quiero algo mejor para mis ancestros que trabajaron tan duro y se sacrificaron tanto para ganarse la vida aquí. Quiero algo mejor para mi sobrino y mi sobrina y futuros hijos. Quiero algo mejor para la próxima generación de atletas asiático-americanos que tener que trabajar tan duro para ser ‘engañosamente atlético’ “