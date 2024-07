Jerry Batista lleva un equipo de baloncesto femenino con experiencia y más estatura para las Olimpiadas de París

“Vamos contra Polonia y Portugal, que no están en las Olimpiadas, pero son equipos europeos muy buenos. Está Alemania, que sí está en las Olimpiadas, un gran equipo. Luego de eso jugamos contra Canadá, dos veces en España. Canadá es un equipo que se ha desarrollado mucho en la parte defensiva los últimos años, pegando mucho y nos va a ayudar mucho acostumbrarnos a lo que nos vamos a enfrentar, y luego vamos con Nigeria, que es como una combinación de las dos de las dos cosas del juego europeo y el juego físico”, explicó Batista.

Camino a su sueño olímpico

“Me siento contenta y orgullosa de poder salir de Puerto Rico a representar al país. Yo creo que es lo más bonito. Ansiosa, todavía nos falta un corte, así que un poco ansiosa, un poco con nervios. No sabemos quién será ese último corte, pero sumamente contenta, unida, una química muy buena, así que lista para lo que nos espera”, dijo Rosado.

“Mira, es una situación difícil porque tenemos una buena química, las 15 jugadoras que estábamos. Siempre son decisiones de coaches, nosotros no entramos en esos detalles, en esos temas. Pero sí, es doloroso porque tú tienes una química ya formada con un núcleo de jugadoras que a lo mejor ahora no van a estar, pero trabajando todo el tiempo entre nosotras para que no nos afecte y podamos hacer el trabajo que tenemos que hacer”, declaró la jugadora, que es uno de los referentes del baloncesto femenino en Puerto Rico.