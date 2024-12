Jimmy Butler no se va de Miami: Pat Riley no tiene planes de cambiarlo

Si Jimmy Butler desea marcharse mediante un canje, el Heat de Miami no tiene planes de complacerlo.

“Normalmente no comentamos sobre rumores, pero toda esta especulación se ha convertido en una distracción para el equipo y no es justo para los jugadores y entrenadores”, dijo Riley en un comunicado distribuido por el equipo. “Por lo tanto, lo dejaremos claro: no vamos a traspasar a Jimmy Butler”.