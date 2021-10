Antes del quinto partido de la serie de cuartos de final ante los Leones de Ponce, Jonathan Han recibió un inusual mensaje de su mamá.

“Antes del juego recibí un mensaje, mi mamá nunca me habla de baloncesto y hoy me escribió que fuera un líder. Eso se quedó conmigo y me puse un poquito emocional antes del juego porque ella no habla de deportes. Cuando lo hizo, supe lo serio que era este juego para ella”, contó el armador de los Mets de Guaynabo.

Horas después, Han se convirtió en el héroe en la victoria y le dio el pase a los Mets a las semifinales del Baloncesto Superior Nacional (BSN) con un increíble triple lanzado desde el otro canasto al sonido de la chicharra.

El canastazo le dio la victoria 83-80 a los Mets para eliminar en seis partidos a los Leones y así avanzar a la serie semifinal ante los Vaqueros de Bayamón desde el lunes.

“Esto fue la voluntad de Dios”, declaró el jugador en un momento en que salió del camerino para celebrar con los fanáticos que se habían apostado cerca de la puerta.

Por segundo año al hilo, Guaynabo avanzó a la ronda semifinal del torneo. También lo hizo en la burbuja del pasado año en Río Grande.

El jueves, Guaynabo resistió un empuje de los Leones, tras dominar la primera mitad por 14 puntos.

“Nosotros jugamos una primera mitad bien fuerte. Le doy crédito a ellos porque en la segunda mitad fueron agresivos y se pusieron en el juego. Por un momento parecía que íbamos a perder, pero volvimos y tuvimos suerte de poder empatar. ¿Qué puedo decir? Ese tiro de 75 pies (referiéndose al de Han) pudo entrar. Jugamos buena defensa en esa posesión. Pero ya sabes, fue un canasto milagroso”, apuntó el dirigente de Guaynabo, Brad Greenberg, luego del partido.

Guaynabo logró la victoria con un personal reducido. Salieron a jugar con un refuerzo menos y luego Tony Bishop salió lastimado. Han jugó los 40 minutos y logró 11 puntos; Renaldo Balkman jugó 32 y ayudó con 18 tantos; Tyquan Rolón totalizó casi 39 minutos con 19 puntos; y el importado Amid Brimah estuvo brillante con 15 puntos, 10 rebotes y seis bloqueos en casi 37 minutos.

“Nosotros teníamos un grupo limitado de jugadores, que jugaron tremendamente. Mostraron mucho aguante, coraje y deseo para jugar hasta el final. Así que parte fue tener jugadores que jugaron un buen baloncesto y creo que una parte mayor es lo que tienen los jugadores en el pecho y cuan inteligentes fueron en la cancha”, añadió Greenberg.