José Alvarado compartirá con jóvenes en La Perla durante su visita como campeón de la NBA

El campeón puertorriqueño de la NBA con los Knicks de New York, José Alvarado, participará el viernes en una clínica comunitaria para niños y jóvenes en la cancha Mi Gente, ubicada en La Perla, en el Viejo San Juan, como parte de las actividades organizadas durante su visita a Puerto Rico tras conquistar el título de la liga.

La actividad, programada de 3:00 p.m. a 5:00 p.m., es una iniciativa conjunta de Grupo VRDG, el exjugador de la NBA Carlos Arroyo y la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR), y estará abierta al público.

Según los organizadores, decenas de niños y jóvenes de distintas comunidades tendrán la oportunidad de compartir con Alvarado, quien ofrecerá consejos, relatará experiencias de su trayectoria profesional y llevará un mensaje de motivación a los participantes. Además, el armador participará en partidos cortos de cinco contra cinco con los asistentes.

“Puerto Rico es mi orgullo. Representar a la isla y regresar como campeón de la NBA para compartir con los jóvenes es algo muy especial. Quiero que cada niño que participe sepa que los sueños sí se pueden lograr con mucho esfuerzo y dedicación”, expresó Alvarado en declaraciones escritas.

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Arroyo destacó el impacto que puede tener la actividad en la juventud puertorriqueña.

“José representa lo mejor de Puerto Rico: talento, humildad y perseverancia. Que nuestros jóvenes tengan la oportunidad de compartir con él y escuchar de primera mano su historia es una experiencia que puede marcar sus vidas para siempre”, sostuvo.

Por su parte, el principal ejecutivo de Grupo VRDG, Julio Cabral, indicó que la iniciativa busca aprovechar la visita del jugador para inspirar a las nuevas generaciones.

“Más allá de la celebración, todos queríamos buscar esa oportunidad para que José compartiera de cerca con nuestra juventud y dejara un mensaje de inspiración”.

Como parte del evento, los asistentes también recibirán meriendas y obsequios, mientras que habrá música y actividades de entretenimiento para celebrar junto al público la conquista del campeonato de la NBA por parte del baloncestista puertorriqueño.

Alvarado llegará a Puerto Rico el jueves a las 12:00 p.m. Será recibido en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín por la gobernadora Jenniffer González Colón.

Posteriormente, alrededor de la 1:30 p.m., comenzará una caravana que recorrerá la avenida Baldorioty de Castro hasta el Distrito T-Mobile, donde se realizará una actividad de celebración abierta al público.