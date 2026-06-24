Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Yaxel Lendeborg, selección de los Piratas en el BSN, es escogido en el draft de la NBA

El canastero, nacido en Puerto Rico, fue seleccionado en el undécimo turno de primera ronda por los Warriors de Golden State

24 de junio de 2026 - 10:53 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Yaxel Lendeborg posa con el comisionado de la NBA Adam Silver después de ser seleccionado por los Warriors de Golden State. (Yuki Iwamura)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Yaxel Lendeborg, escogido por los Piratas de Quebradillas en el segundo turno del sorteo de jugadores de nuevo ingreso del Baloncesto Superior Nacional (BSN) en 2025, va camino a la NBA.

RELACIONADAS

El delantero, nacido en Puerto Rico y de padres dominicanos, fue seleccionado el martes por los Warriors de Golden State en el undécimo turno de primera ronda del draft.

Lendeborg, de 23 años, viene de ganar el campeonato nacional de primera división de la NCAA con los Wolverines de Michigan, el primer campeonato del programa colegial desde 1989.

En su temporada senior 2025-26, promedió 15.1 puntos, 6.8 rebotes y 3.2 asistencias.

En otras selecciones, el escolta Mikel Brown Jr., de ascendencia puertorriqueña, fue el sexto reclamado de primera ronda por los Nets de Brooklyn.

El jugador tenía banderas puertorriqueña bordadas en el interior de su chaqueta en el evento celebrado en Nueva York.

Brown Jr. representó a Estados Unidos a nivel juvenil en las categorías Sub-18 y 19.

Más temprano, Wizards de Washington, con la primera selección del sorteo, escogieron al alero AJ Dybantsa, quien lideró en anotación en su única temporada en BYU.

Dybantsa promedió 25.5 puntos, destacado por una actuación de 43 puntos que rompió el récord de anotación para un jugador de primer año de BYU.

Tags
NBADraft de la NBAWarriors de Golden StatePiratas de QuebradillasBSN
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 24 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: