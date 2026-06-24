Yaxel Lendeborg, selección de los Piratas en el BSN, es escogido en el draft de la NBA
El canastero, nacido en Puerto Rico, fue seleccionado en el undécimo turno de primera ronda por los Warriors de Golden State
24 de junio de 2026 - 10:53 PM
24 de junio de 2026 - 10:53 PM
Yaxel Lendeborg, escogido por los Piratas de Quebradillas en el segundo turno del sorteo de jugadores de nuevo ingreso del Baloncesto Superior Nacional (BSN) en 2025, va camino a la NBA.
El delantero, nacido en Puerto Rico y de padres dominicanos, fue seleccionado el martes por los Warriors de Golden State en el undécimo turno de primera ronda del draft.
Lendeborg, de 23 años, viene de ganar el campeonato nacional de primera división de la NCAA con los Wolverines de Michigan, el primer campeonato del programa colegial desde 1989.
Yaxel Lendeborg is selected 11th overall by the @warriors in the 2026 NBA Draft!— NBA (@NBA) June 24, 2026
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En su temporada senior 2025-26, promedió 15.1 puntos, 6.8 rebotes y 3.2 asistencias.
En otras selecciones, el escolta Mikel Brown Jr., de ascendencia puertorriqueña, fue el sexto reclamado de primera ronda por los Nets de Brooklyn.
El jugador tenía banderas puertorriqueña bordadas en el interior de su chaqueta en el evento celebrado en Nueva York.
Brown Jr. representó a Estados Unidos a nivel juvenil en las categorías Sub-18 y 19.
“You gotta explain the fit!” Mikel Brown Jr. pulls up to the Red Carpet to show off his suit to fellow Puerto Rican and New Era Player Correspondent, Jose Alvarado 🇵🇷 @NewEraCap pic.twitter.com/teS1B32xpI— NBA (@NBA) June 23, 2026
Más temprano, Wizards de Washington, con la primera selección del sorteo, escogieron al alero AJ Dybantsa, quien lideró en anotación en su única temporada en BYU.
Dybantsa promedió 25.5 puntos, destacado por una actuación de 43 puntos que rompió el récord de anotación para un jugador de primer año de BYU.
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