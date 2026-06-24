Yaxel Lendeborg, selección de los Piratas en el BSN, es escogido en el draft de la NBA

Yaxel Lendeborg, escogido por los Piratas de Quebradillas en el segundo turno del sorteo de jugadores de nuevo ingreso del Baloncesto Superior Nacional (BSN) en 2025, va camino a la NBA.

El delantero, nacido en Puerto Rico y de padres dominicanos, fue seleccionado el martes por los Warriors de Golden State en el undécimo turno de primera ronda del draft.

Lendeborg, de 23 años, viene de ganar el campeonato nacional de primera división de la NCAA con los Wolverines de Michigan, el primer campeonato del programa colegial desde 1989.

En su temporada senior 2025-26, promedió 15.1 puntos, 6.8 rebotes y 3.2 asistencias.

En otras selecciones, el escolta Mikel Brown Jr., de ascendencia puertorriqueña, fue el sexto reclamado de primera ronda por los Nets de Brooklyn.

El jugador tenía banderas puertorriqueña bordadas en el interior de su chaqueta en el evento celebrado en Nueva York.

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Brown Jr. representó a Estados Unidos a nivel juvenil en las categorías Sub-18 y 19.

Más temprano, Wizards de Washington, con la primera selección del sorteo, escogieron al alero AJ Dybantsa, quien lideró en anotación en su única temporada en BYU.