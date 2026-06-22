Apoderado de los Piratas critica el esfuerzo del equipo y anticipa cambios para 2027

La eliminación de los Piratas de Quebradillas en la carrera por los playoffs ya es un hecho, aunque el equipo todavía tiene compromisos pendientes en el calendario. Su apoderado evaluó el desempeño del conjunto, manifestó inconformidad con el esfuerzo mostrado y adelantó que realizará cambios de cara a la temporada 2027.

Quebradillas, que comenzó la temporada con marca de 0-12, fue el primer equipo eliminado. Al conjunto aún le restaban tres partidos y tenía récord de 9-22 previo a la jornada del martes.

El tenedor de la franquicia, Ernie Cambó, reafirmó —como lo hizo hace una semana— que la responsabilidad de la pobre temporada recae en los jugadores. Además, amplió sus expresiones.

“El esfuerzo fue el peor en defensa. No estuvimos físicos en los rebotes. El esfuerzo fue menor. No debimos haber estado en esta posición. Dejamos ir muchos juegos por un rebote, un tiro libre, una güira. Las cosas sencillas no las hicimos. No estoy de acuerdo. Vamos a mejorar y vamos a hacer los cambios para mejorar”, dijo a El Nuevo Día el apoderado, quien cambió a André Curbelo a San Germán en 2025.

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Añadió que le gustaría ver a los jóvenes en lo que resta de temporada para que obtengan minutos de juego válidos para su desarrollo.

Cuando se le preguntó si el equipo se presentaría completo en los tres partidos restantes del calendario —incluidos dos contra los Santeros de Aguada— respondió que desconoce qué jugadores estarán disponibles y que percibe molestia dentro del grupo.

“No sé si quieren jugar. Todo el mundo está muy molesto ahora. Vamos a ver si aparecen o dicen ‘me duele el tobillo’. Vamos a ver si se rinden. No sé qué van a hacer”, sostuvo.

“Pienso que hay bronca”, añadió el apoderado de ascendencia cubana. “Sé que hay un poco de eso. Sé que eso pasa. Cuando se está jugando bien, todo el mundo está contento. Cuando se está jugando mal, señalan y nadie se quiere mirar al espejo. Hay que mirarse en el espejo”.

El pobre arranque de los Piratas alejó a la fanaticada del Coliseo Raymond Dalmau. (BSN / Suministrada)

No nombró jugadores específicos de los Piratas, equipo que estuvo liderado por Víctor Liz y Emmanuel Mudiay. La franquicia apenas contó con los servicios del lesionado Gian Clavell.

Primer mes para el olvido

La temporada de los Piratas finalizó prácticamente en el primer mes de la campaña. El equipo no pudo contrarrestar del todo el inicio de 0-12, pese a que la tropa de Ángel Daniel Vassallo se ajustó y, posteriormente, jugó para marca de 9-8.

Dos derrotas consecutivas la pasada semana terminaron por sepultar a la ‘Nave Pirata’.

El apoderado indicó que debe reunirse con el coapoderado Lee Sepulvado, así como con el gerente general Jaime Parés, para discutir el futuro de la franquicia de cara a la temporada 2027.

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También señaló que la administración y la gerencia están alineadas, y añadió que las pérdidas económicas se han visto afectadas por la baja asistencia de fanáticos, algo que, según dijo, es recurrente en equipos de la Conferencia B.

“Sí, sí. Tenemos que hacer unos movimientos y aguantar. No entró fanaticada. Los gastos aumentaron porque bajó la fanaticada como en un 80 por ciento. Y la fanaticada tiene todo su derecho porque no está de acuerdo con el desempeño del equipo”, apuntó.

Ángel Daniel Vassallo está en su primera temporada al mando de los Piratas. (Baloncesto Superior Nacional)