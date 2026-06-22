José Alvarado tendrá recibimiento de campeón en Puerto Rico
El armador puertorriqueño de los Knicks será homenajeado con una caravana desde el aeropuerto hasta el Distrito T-Mobile tras conquistar el título de la NBA
22 de junio de 2026 - 6:00 PM
22 de junio de 2026 - 6:00 PM
La Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) anunció este lunes que el armador José Alvarado será recibido con una caravana y una actividad pública el próximo jueves, luego de conquistar el campeonato de la NBA con los Knicks de Nueva York.
Según informó la FBPUR, Alvarado llegará al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín a las 12:00 p.m., donde será recibido por la gobernadora Jenniffer González Colón.
Posteriormente, alrededor de la 1:30 p.m., comenzará una caravana que recorrerá la avenida Baldorioty de Castro hasta el Distrito T-Mobile.
La celebración culminará en el Popular Plaza del Distrito T-Mobile, donde se llevará a cabo una actividad abierta al público desde las 2:30 p.m. para conmemorar el logro del canastero puertorriqueño.
La FBPUR indicó además que WAPA Televisión realizará una cobertura especial de la llegada del jugador y de las actividades programadas para recibirlo.
Alvarado y los Knicks se alzaron con el trofeo Larry O’Brien el 13 de junio al vencer, 94-90, a los Spurs de San Antonio en el quinto juego de las Finales de la NBA. La franquicia neoyorquina no ganaba un campenato desde 1973.
“José representa el talento, la disciplina y el orgullo de Puerto Rico. Este campeonato es un logro que celebramos como pueblo y queremos que todos tengan la oportunidad de compartir con él este momento tan especial”, expresó en declaraciones escritas el presidente de la FBPUR, Yum Ramos.
Por su parte, el gerente general de la Selección Nacional, Carlos Arroyo, destacó el impacto que ha tenido Alvarado dentro y fuera de la cancha.
“José se ha convertido en una inspiración para nuestra juventud y en un embajador de Puerto Rico en el escenario deportivo internacional. Esta celebración refleja el cariño y respeto que todo Puerto Rico siente por él”, sostuvo Arroyo.
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