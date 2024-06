¿José Alvarado o Tremont Waters en el cuadro regular? El cuerpo técnico evalúa diferentes combinaciones, incluyendo jugar juntos

Once de los 12 integrantes del Equipo Nacional dijeron presente el martes en lo que fue el noveno entrenamiento del combinado puertorriqueño de cara al importante evento, salvo el delantero fuerte Ysmael Romero, quien fue excusado por un dolor estomacal.

Será la primera ocasión en que Alvarado y el también armador Tremont Waters jueguen juntos. El estratega nacional elogió la buena química de ambos, aunque no dio pistas sobre si uno u otro iniciará en el cuadro regular cuando la Selección debute el 3 de julio ante Baréin.

Alvarado debutó con Puerto Rico en las ventanas clasificatorias a la Copa del Mundo 2023 de FIBA en el Clemente en julio de 2022, contra México y Estados Unidos. Sin embargo, se perdió el Mundial luego de no recibir permiso por parte de los Pelicans. Después de eso, Waters se estrenó en agosto de 2022 en otra ventana.

“Será mi primera vez jugando con Alvarado. Tener jugadores de esa calidad, al igual que los otros armadores como Waters, Jordan Howard y Stephen Thompson... A mi como anotador, me beneficia en grande”, destacó por su lado el alero Aleem Ford.

“Emocionado de estar aquí nuevamente. Estoy sorprendido por el nivel e intensidad que han mostrado en las prácticas. Estamos enfocados. Tenemos las cualidades para avanzar a las Olimpiadas. He visto a Tremont (Waters) jugar a través de los años. He seguido a José (Alvarado). Jugué contra George Conditt en la NBA G-League. Pero no había visto a Thompson ni Aleem (Ford). Tenemos tanto talento”, aseguró.