19 de octubre de 2025
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Kevin Durant renuncia a $30 millones y acuerda una extensión de contrato con los Rockets

El veterano alero priorizará el proyecto deportivo de Houston por encima de su salario

19 de octubre de 2025 - 12:08 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Kevin Durant saluda al público durante un partido de los Rockets. (Mike Stewart)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Kevin Durant, estrella de los Rockets de Houston, alcanzó un acuerdo con su equipo para una extensión de contrato de dos años y $90 millones, pese a ser elegible para uno de $120 millones, informó el domingo la cadena ESPN citando fuentes del entorno del jugador.

Durant, de 37 años, firmó con los Rockets el pasado verano tras salir de los Suns de Phoenix y decidió renunciar al contrato máximo para dar más flexibilidad económica a la franquicia y ayudar a que el equipo sea más competitivo.

El nuevo contrato estará en vigor hasta el curso 2026-27, con opción para el 2027-28.

El doble campeón de la NBA integra un ambicioso proyecto deportivo liderado en el banquillo por Ime Udoka y con estrellas jóvenes como Alperen Sengun y Amen Thompson.

“Vi el crecimiento rápido de esta franquicia, vi lo que hizo Ime Udoka. Tenía contactos en esta franquicia, me pareció muy normal llegar al gimnasio a entrenar. Siempre he tenido respeto para este estado, esta ciudad, es lo correcto”, dijo Durant en el día de medios de los Rockets previo al arranque de la nueva temporada de la NBA.

Durant señaló que Houston es un sitio en el que se ve viviendo a largo plazo.

“Es fantástico estar de vuelta, tengo amigos, relaciones, siempre sentí que era un sitio en el que podía vivir. Se sentía natural, siempre noté el amor cuando venía a Houston”, afirmó.

Durant, doble campeón NBA y MVP en 2014, jugó en Texas en su carrera universitaria con los Longhorns en la NCAA.

The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
domingo, 19 de octubre de 2025
