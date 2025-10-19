Kevin Durant renuncia a $30 millones y acuerda una extensión de contrato con los Rockets

Kevin Durant, estrella de los Rockets de Houston, alcanzó un acuerdo con su equipo para una extensión de contrato de dos años y $90 millones, pese a ser elegible para uno de $120 millones, informó el domingo la cadena ESPN citando fuentes del entorno del jugador.

Durant, de 37 años, firmó con los Rockets el pasado verano tras salir de los Suns de Phoenix y decidió renunciar al contrato máximo para dar más flexibilidad económica a la franquicia y ayudar a que el equipo sea más competitivo.

El nuevo contrato estará en vigor hasta el curso 2026-27, con opción para el 2027-28.

El doble campeón de la NBA integra un ambicioso proyecto deportivo liderado en el banquillo por Ime Udoka y con estrellas jóvenes como Alperen Sengun y Amen Thompson.

“Vi el crecimiento rápido de esta franquicia, vi lo que hizo Ime Udoka. Tenía contactos en esta franquicia, me pareció muy normal llegar al gimnasio a entrenar. Siempre he tenido respeto para este estado, esta ciudad, es lo correcto”, dijo Durant en el día de medios de los Rockets previo al arranque de la nueva temporada de la NBA.

PUBLICIDAD

Durant señaló que Houston es un sitio en el que se ve viviendo a largo plazo.

“Es fantástico estar de vuelta, tengo amigos, relaciones, siempre sentí que era un sitio en el que podía vivir. Se sentía natural, siempre noté el amor cuando venía a Houston”, afirmó.