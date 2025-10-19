Opinión
19 de octubre de 2025
88°nubes dispersas
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Domantas Sabonis se perderá el inicio de la temporada con los Kings de Sacramento

El jugador lituano sufrió una lesión que lo mantendrá fuera de las primeras jornadas de la NBA

19 de octubre de 2025 - 11:22 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Domantas Sabonis, a la izquierda, promedió 19.1 puntos y 13.9 rebotes durante la pasada temporada. (Scott Marshall)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El centro de los Kings de Sacramento Domantas Sabonis se perderá el inicio de la temporada debido a una lesión en el tendón de la corva.

Los Kings informaron el sábado que una resonancia magnética determinó que Sabonis sufre una distensión de primer grado. Será revaluado en una semana.

Sacramento inicia la temporada el miércoles por la noche en Phoenix y juega contra Utah en el partido inaugural en casa el viernes.

Sabonis se lesionó el 15 de octubre en un partido de exhibición contra los Clippers. Es el segundo titular que queda fuera de combate por lesión en la pretemporada. El alero Keegan Murray se sometió a una cirugía en el pulgar izquierdo y estará fuera al menos durante las primeras semanas de la temporada.

Sabonis ha liderado la NBA en rebotes durante las últimas tres temporadas, anotando al menos 19 puntos por partido en cada uno de esos años. La temporada pasada, el lituano promedió 19.1 puntos, 13.9 rebotes y seis asistencias por cotejo.

Tags
NBABaloncestoKings de Sacramento
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
