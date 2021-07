Los Cariduros de Fajardo adquirieron el lunes vía cambio desde Santurce al armador/escolta Kyle Viñales, quien tampoco tiene interés de jugar en las filas del quinteto que ganó el campeonato del Baloncesto Superior Nacional (BSN) en 2019 cuando jugó en Aguada.

Viñales pasó a los Cariduros desde los Cangrejeros por el veterano armador Denis Clemente. Fue el segundo equipo de Clemente en el día de ayer, ya que primeramente fue canjeado a los Cariduros desde los Capitanes de Arecibo por el alero Jonathan Rodríguez.

Viñales había abandonado a los Cangrejeros hace una semana y media, descontento por el tiempo de juego en el quinteto santurcino. Al parecer, tampoco está complacido por lo ofrecido en Fajardo.

“Hablé con el coach (Carlos González). Fue honesto conmigo. Luego hablé con mi agente y decidimos y les dejamos saber que tampoco es un buen cambio. Así que esperando a ver qué pasa”, dijo ayer Viñales a El Nuevo Día.

Mientras, el coapoderado de los Cariduros, Joel López, dijo que no le pueden asegurar el tiempo que juego que el canastero está solicitando para unirse al equipo.

“Carlos González le dio una llamada de cortesía para darle la bienvenida y saber su disponibilidad. Sabemos de antemano que quiere su protagonismo. Estamos haciendo movimientos para estar entre los últimos cuatro equipos. No le puedo asegurar 30 minutos a ningún jugador. Esto es un juego de conjunto y no regalamos posiciones. Si hay un equipo interesado y ofrece buenas piezas, lo cambiamos. Si no, en algún momento tiene que jugar. Él es quien va a dejar de devengar dinero”, dijo López.

“Estamos abriendo espacio tanto el topo de salarial como espacio de jugadores. Anticipamos movimientos y adquisidores grandes. No nos hemos rendido ni estamos vendiendo jugadores. Si se nos da, bien. Si no, tenemos el espacio (para Kyle)”, añadió López sobre los Cariduros, que juegan para 1-4.

Antes del cambio de hoy, lunes, el BSN había vetado una transacción que enviaba a Viñales y $90,000 a San Germán desde Santurce por el armador de la Selección Nacional, Gary Browne.

Viñales, quien tuvo una destaca actuación en la liga de Lituania en 2020-21, apenas jugó 27 minutos en dos partidos, con un punto anotado, en Santurce.

Agridulce la salida de Clemente

Por otro lado, los Capitanes agradecieron las siete temporadas de Clemente en Arecibo. El armador pidió un cambio el domingo pasado al no estar contento con su papel en el equipo. Walter Hodge Jr. y Jezreel De Jesús se han dividido la posición este año.

“Públicamente, quiero agradecerle a Denis todo lo que hizo por nuestra franquicia. Los grandes logros adquiridos por Arecibo, él los sudó, los sufrió y los parió”, declaró Angel García, gerente general de Arecibo.

“A un jugador de la talla de Denis le gusta estar ahí en la línea y lo entiendo perfectamente. Pidió cambiar de equipo para tener otros nuevos retos y así lo hicismo. Esta movida, como gerente general, ha sido una de las más duras que he enfrentado. Le deseamos el mayor de los éxitos”, añadió.

Clemente, Novato del Año en 2011 con los Caciques de Humacao, promedia este año 7.5 puntos y 2.8 asistencias. Llega a Santurce para cubrir la baja de José Juan Barea, fuera indefinidamente por una lesión en el tobillo izquierdo.

“Estamos contentos con la adquisición de un veterano armador y anotador. Entendemos que es la pieza que nos puede completar para comenzar la ruta ganadora y estar entre los mejores equipos de la liga”, comentó el gerente general de los Cangrejeros, René Morales.

En Rodríguez, los Capitanes tienen a un jugador con siete temporadas de experiencia, incluyendo un título del BSN en 2019 y un premio de Jugador Más Valioso en la liga de Colombia.

“Estamos contentos con Jonathan. En todos los quintetos que ha militado ha sido consistente. Su estilo de juego va a caer bien en esquema de juego del dirigente Rafael Cruz. Es un muchacho joven y disciplinado. Tenemos muchas esperanzas en Jonathan”, indicó García.

En siete torneos, Rodríguez tiene medias de 9.0 unidades y 3.4 rebotes.