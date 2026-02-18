Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Kyrie Irving se perderá por primera vez una temporada completa en la NBA

El estelar armador se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda el 3 de marzo

18 de febrero de 2026 - 4:07 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Kyrie Irving promedia 23.7 puntos y 5.6 asistencias por partido en 779 juegos. (Tony Gutiérrez)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Dallas - Kyrie Irving no jugará esta temporada, ya que el estelar armador de los Mavericks de Dallas continúa su recuperación de una lesión de rodilla sufrida hace casi un año.

RELACIONADAS

El nueve veces All-Star y el equipo hicieron el anuncio el miércoles, dos días antes de que los Mavericks regresen de la pausa por el Juego de Estrellas. Dallas arrastra una racha de nueve derrotas, la más larga en 28 años, y está fuera de la contienda por los playoffs.

“Esta decisión no fue fácil, pero es la correcta. Estoy agradecido con la organización de los Mavericks, mis compañeros y nuestros aficionados por su apoyo continuo durante todo el proceso”, dijo Irving en un comunicado difundido por el equipo. ”Tengo muchas ganas de volver más fuerte la próxima temporada. La fe y el impulso que llevo dentro no hacen más que crecer”.

Irving se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda el 3 de marzo. Será la primera vez en su carrera de 15 años que el jugador de 33 años se pierde una temporada completa.

La lesión más importante de la carrera de Irving ocurrió un mes después de que los Mavericks traspasaran a la joven superestrella Luka Doncic a los Lakers de Los Ángeles Lakers por el pívot Anthony Davis, de mayor edad y con frecuentes lesiones. Apenas nueve meses antes, Irving y Doncic habían llevado a los Mavs a las Finales de la NBA.

Irving y Davis jugaron juntos apenas dos cuartos y medio, porque Davis agravó una lesión abdominal en su debut con Dallas y no volvió antes de que Irving cayera lesionado en una derrota en casa por 122-98 ante Sacramento.

Los Mavericks convirtieron una probabilidad de 1.8% de ganar la lotería del draft y eligieron como número 1 global a Cooper Flagg. Pero Irving, Davis y Flagg nunca jugaron juntos.

Dallas traspasó a Davis a Washington antes de la fecha límite de canjes, un acuerdo que confirmó que los Mavericks cerraban la página con la controvertida decisión de ceder a Doncic, menos de tres meses después de despedir al gerente general Nico Harrison, en parte por esa negociación.

El proyecto de los Mavericks apunta tener a Flagg como la baza principal, con ayuda de Irving. Ambos surgieron de la Universidad de Duke.

“Kyrie siente el máximo respeto por Cooper”, comentó el cogerente general interino Michael Finley, quien fue dos veces All-Star con los Mavericks hace un cuarto de siglo. “Le encanta la ética de trabajo del chico. Le encanta el amor del chico por el juego. Y creo que Kyrie está asumiendo el papel de mentor de Cooper”.

El equipo señaló que Irving se mantendría “activamente involucrado” con el equipo el resto de esta temporada. Dallas se encamina a perderse los playoffs por segundo año consecutivo desde la derrota en cinco partidos ante Boston en las Finales de la NBA.

“Y quería enviar un enorme saludo a todos mis hermanos y hermanas que se han roto el LCA o se han lesionado haciendo lo que aman hacer cada día”, expresó Irving en el comunicado del equipo. “Gracias por la inspiración. ¡Sin miedo!”.

Antes de la lesión, Irving brilló en dos años con los Mavericks tras un traspaso que puso fin a más de tres temporadas turbulentas en Brooklyn. Antes de eso, hubo mucho drama en Boston. Irving fue la primera selección del draft de 2011 por Cleveland y ganó un campeonato allí con LeBron James en 2016.

Irving promedia 23.7 puntos y 5.6 asistencias por partido en 779 juegos, con casi 40% de acierto en triples y 89% en tiros libres.

