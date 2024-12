El presidente de la Asociación de Jugadores de Baloncesto de Puerto Rico (AJBPR), licenciado Ricardo Carrillo, recibió la noche del jueves una notificación del director de torneo del Baloncesto Superior Nacional (BSN) declarando “no ha lugar” la querella sometida por el gremio en contra de la nueva reglamentación de la liga sobre el sorteo de nuevo ingreso.

La regla aprobada en noviembre por el BSN estipula que los nombres de canasteros elegibles pueden ser sometidos automáticamente al sorteo de jugadores de nuevo ingreso aun sin su consentimiento, contrario al pasado, cuando el propio jugador debía anunciar su disponibilidad para aparecer en la lista de talento.

Tal como había anticipado cuando sometió la querella al director de torneo anterior, licenciado José Couto, Carrillo presentará este viernes una apelación al presidente del BSN, Ricardo Dalmau, que es el paso que procede según el reglamento de la liga, ante el fallo adverso de parte del nuevo director de torneo, licenciado Homero González.

González, recomendado por el propio Dalmau a la junta directiva del BSN, entró como sustituto de Couto, quien renunció a su puesto en la liga tras dos años ejerciendo dicha función. Sus labores concluyeron el 20 de diciembre.

Carrillo dijo que espera una pronta determinación de Dalmau pues hay premura ya que el sorteo de jugadores de nuevo ingreso será el 29 de enero, y todavía la AJBPR tiene derecho a apelar en otros foros en caso de que el fallo del presidente del BSN también sea adverso.

La temporada 2025 del BSN está pautada para comenzar el 15 de marzo.

“El director de torneo (González) desestimó (nuestra querella) por entender que no existe relación contractual cuando un apoderado somete el nombre de un jugador para el sorteo; porque no hay un contrato entre jugador y el equipo que lo selecciona. Lo que pasa es, y pierde de perspectiva el director de torneo, es que no estamos hablando de una relación contractual, sino de una persona que tiene derecho a determinar si somete su nombre al sorteo de jugadores. En otras palabras, si quiere pertenecer o no a una entidad privada (BSN)”, explicó Carrillo.

Carrillo y la AJBPR entienden que esa medida afecta el balance competitivo. Históricamente, han seleccionado primero en los sorteos aquellos equipos que terminaron la campaña anterior en las últimas posiciones. De esta manera, el sorteo es una herramienta para ayudar a que los equipos más débiles mejoren su nivel.

Pero Carrillo explicó que con la nueva regla, si un equipo somete el nombre de un jugador al sorteo y lo escoge sin su conocimiento, y años más tarde dicho canastero decide jugar, no puede pasar por el sorteo de nuevo ingreso sino que está obligado a entrar al BSN con el equipo que lo reclamó.

“Si un jugador no somete su nombre al sorteo pero lo escoge un equipo, y él no quiere jugar en el BSN, nadie lo puede obligar a jugar. Pero si posteriormente quiere someter su nombre, no lo puede hacer porque ya su nombre está reservado por otro equipo. Y esa reserva de cinco años no comienza a contarle al jugador hasta que él diga quiero entrar al torneo. Y le van a decir, ‘tú no puedes entrar al sorteo, porque ya perteneces a este equipo’”.

“Eso altera el balance competitivo porque jugadores que pudieran entrar en el sorteo en un año específico, y que por regla general los equipos que llegan últimos son los primeros que escogen, pues ese talento no va a estar disponible. Porque los apoderados no van a someter nombres de jugadores que no reúnan las cualidades para pertenecer al BSN, o no sean material de primera ronda. Ellos van a someter nombres de jugadores que saben que son de primera ronda. Y por lo tanto entendemos que afecta el balance. Además, violenta el derecho de una persona a pertenecer a una organización voluntariamente”, agregó Carrillo.

Héctor Horta, apoderado de los Gigantes, franquicia que también se opone a la nueva regla del sorteo de jugadores. (Nahira Montcourt)

Aparte de los jugadores, la franquicia de los Gigantes de Carolina expresó también su oposición a la nueva medida aprobada por la junta directiva. En tanto, los Leones de Ponce, los Piratas de Quebradillas y los Vaqueros de Bayamón presentaron escritos argumentando en contra de la postura de la Asociación de Jugadores.

El representante de los jugadores fue más allá al asegurar que como el reglamento dispone que un canastero puede ser elegible al sorteo desde los 16 años de edad, someter su nombre al sorteo de forma automática y sin su consentimiento, es violentar los derechos de los padres pues se trata de un menor de edad.

Carrillo aclaró que siguiendo el orden procesal, si Dalmau le falla en contra en la apelación tras el fallo del director de torneo, acudirá a la comisión de apelaciones de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico como tercer paso, y de no ser favorecido, llegará hasta el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) para presentar el caso a su Tribunal Apelativo y de Arbitraje Deportivo (TAAD).

Para poder agotar esos recursos a tiempo, antes del sorteo de jugadores del 29 de enero, Carrillo y la Asociación necesitan premura de parte de Dalmau en su respuesta.