La decisión del apoderado de los Piratas de Quebradillas, el estadounidense Dion New, de conceder a los pasados abonados del equipo la entrada gratuita a todos los partidos de la temporada 2023 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) no debe crear expectativas de que ocurra lo mismo en otras plazas de la liga, argumentaron el presidente de la liga Ricardo Dalmau, y uno de los apoderados de franquicia.

La temporada 2023 del BSN arrancará el 22 de marzo con el inicio de la defensa de campeonato de los Vaqueros de Bayamón. Un total de 12 equipos vuelve a componer la matrícula de la liga, pero entre ellos hay una nueva plaza en Manatí (Osos), ya que el intérprete urbano Ozuna adquirió a los Brujos de Guayama para trasladarlos de municipio.

“Es una facultad del apoderado en determinar cómo va a manejar su boletería. Hay equipos que hacen distintos tipos de iniciativas para incentivar el tráfico (de aficionados) en sus coliseos. Él determinó que una forma de incentivarlo era pues haciendo una entrada libre de costo para los abonados que estuvieron inscritos en 2022″, explicó Dalmau a El Nuevo Día al aclarar que la iniciativa del apoderado y empresario norteamericano aplica solo a viejos abonados de los Piratas, no a los nuevos que podrían entrar a partir de 2023.

Los Piratas de Quebradillas son una de las franquicias de más tradición en la historia del BSN. Y New, un empresario millonario y beneficiario de la Ley 60 en la isla, adquirió el equipo a principios de la temporada 2022.

Y a pesar de que la plaza estuvo un espacio de tiempo breve sin equipo, a su retorno ha vuelto a tener éxito con par de campeonatos en la década de 2010, el último en 2017, y su último viaje a la serie final en 2020 en la ‘burbuja’ en Río Grande durante el primer año de la pandemia. La inauguración del Coliseo Raymond Dalmau en 2008 le dio también nuevo impulso.

El líder de la liga dijo que no le corresponde pasar juicio sobre si es una movida acertada o no la de obsequiar a los fanáticos abonados de los Piratas la entrada por toda la temporada.

El Nuevo Día le preguntó si la decisión de la gerencia de los Piratas podría tener algún efecto adverso en términos de mercadeo de la liga, afectando la percepción de su valor, pero Dalmau dijo que sería especulativo aseverar eso.

“Yo no entraría a ese tipo de especulación; esperaría la data”, dijo Dalmau refiriéndose al resultado que pueda tener a largo plazo esa estrategia. “No entro en pasar juicio sobre esa determinación pero se respeta la decisión que tomó la gerencia”.

“ Es una decisión del apoderado de Quebradillas. No creo que afecte negativamente ” Cady Acosta / Apoderado de los Indios en el BSN

Por su lado, el apoderado de los Indios de Mayagüez, Carlos “Cady” Acosta, tampoco cree que la decisión de New vaya a afectar a los demás mercados del circuito, incluyendo plazas como la suya, que aunque la considera una de mercado grande, reconoce que no tiene el mismo poder adquisitivo, en parte por el tipo de instalación que es el Palacio de los Deportes.

“Es una decisión del apoderado de Quebradillas. No creo que afecte negativamente. Es una opinión, porque no sé qué pase en el futuro. Pero todo el mundo sabe la necesidad de generar ingresos que tienen los apoderados, para que esto sea rentable. No es secreto que los apoderados han perdido en el pasado grandes sumas de dinero. Mi sentir es que el fanático sabe que es una decisión meramente de Quebradillas, que él (New) sabrá por qué lo hace. Él conoce su modelo económico”.

“En Mayagüez no solo es necesario tener el apoyo de todo el comercio, y de los auspicios y la fanaticada (taquilla), sino que la aportación municipal todavía es necesaria para que no caigamos en números rojos”, agregó Acosta.

El tenedor de franquicia de los Indios explicó que Mayagüez no podría hacer esa movida porque con todo y que cuenta con la entrada económica que le genera la venta de abonos, el equipo necesita siempre una ayuda económica del municipio porque la cantidad de espacios para venta de abonos conque cuenta el Palacio de los Deportes, no es tan considerable como en otras instalaciones alrededor del país mucho más grandes como el Coliseo Roberto Clemente en San Juan, o el Coliseo Rubén Rodríguez en Bayamón, por mencionar solo algunos.

“De momento es una movida simpática para los fanáticos de Quebradillas. Pero Mayagüez, una de las debilidades del ‘venue’ es la capacidad de palcos y arena, que son pocos. Si tuviéramos más palcos y arena haría más sencilla la operación sin necesitar la aportación municipal”, dijo Acosta, al tiempo que informó que entre las zonas de palcos y arena, la cantidad de abonos que pueden vender los Indios es de 400, frente a otras plazas que tienen hasta 800.