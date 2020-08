Si quedaba alguna esperanza de que José Juan Barea figurará dentro del roster de los Mavericks de Dallas en la activa postemporada de la NBA y en una o dos temporadas adicionales, las mismas podrían haber quedado enterradas con lo que vivió el armador puertorriqueño durante el quinto partido de la serie de primera ronda de la Conferencia Oeste ante los Clippers de Los Ángeles ayer en la noche.

Barea, quien no ha figurado en toda la temporada en la rotación del equipo y quien adelantó antes del inicio de los playoffs que sus oportunidades de juego en la postemporada lucirían mejores si las cosas se “ponían feas”, no vio acción en el referido partido, uno que lució ser de pesadilla para el conjunto desde el saque y en el que nunca lograron colocarse en contienda.

Dallas, que perdió el partido por final 154-111, perdió el primer periodo del juego por 41-22, la primera mitad en desventaja 76-52 y entró al segmento final abajo por 25, con el marcador 111-86 en favor de los Clippers. El triunfo colocó a los angelinos en ventaja 3-2 en la serie que continúa mañana, jueves.

Pero si el marcador no es un reflejo de que la cosa estaba fea, ciertamente es revelador que Dallas no recurriera a Barea para entrar a juego. Y esto no solo para ver si provocaba un cambio sino para ofrecerle un tiempo de descanso y recuperación al esloveno Luka Doncic, quien está jugando con un tobillo afectado por una caída sufrida el pasado viernes y quien de seguro debió haber aprovechado la sacada de cancha para irse a tomar tratamiento y fortalecer su cuerpo de cara al partido de mañana, jueves.

Considerado para la NBA como una decisión amparada puramente en la decisión del coach, la negativa de Rick Carlisle a colocar a Barea en un juego perdido debe sin dudas ser interpretado como una señal inequívoca de que los días de Barea como jugador en Dallas podrían llegar a su final a la conclusión de esta campaña. En cinco juegos de la serie, Barea solo ha jugado en uno de ellos y apenas sumó cinco minutos en cancha con tres puntos.

“En mi opinión, eso es lo que se ve, lo que se nota”, opina el exarmador enebeísta y del Equipo Nacional, Carlos Arroyo.

“No contar con José en una situación con Luka un poco lastimado, en la que yo considero que José puede provocar un cambio del juego con su energía y veteranía, da a pensar que ciertamente ya no cuenta con él”.

De forma similar se expresó también el veterano entrenador Tony Ruiz, quien apunta que la acción de no poner a Barea a jugar en ese partido “crea sospecha pues lo menos que debió suceder es que lo colocaras a jugar para proteger a tu caballo”.

No obstante, Arroyo apunta que el hecho de no jugar en un partido tan abierto no es necesariamente la señal de que no cuenta con él, sino más bien la de no usarlo para proteger a Doncic.

“Los coaches trabajan bajo unos conceptos de ética y de tener cierto control cuando van a tomar decisión sobre los veteranos. Tal vez no lo ponen por respeto a José de no ponerlo en un juego perdido”, comentó Arroyo, expresando una opinión que también sustenta el exjugador colegial y del Baloncesto Superior Nacional, Giddel Padilla, quien singulariza que “no ponerlo en un juego abajo por 25 es parte del respeto que le tiene su coach”.

Claro está, el juego quinto de una serie de playoffs podría no verse como un juego cualquiera, si no todo lo contrario, como un desafío en el que el equipo debe hacer todo lo posible por venir de atrás y ganarlo. No obstante, en esa ecuación Barea tampoco fue visto como un posible instrumento de cambio y, por lo tanto, si no lo es ahora, cuando cada jugada representa vida o muerte y la posibilidad de jugar por un cetro, de seguro no estará en la ecuación del próximo año.

José Juan Barea (derecha) vio minutos de acción en el cuarto juego de la serie entre los Mavericks y los Clippers. (Ashley Landis)

Eddie Casiano, entrenador del Equipo Nacional, considera que la no utilización de Barea estuvo centrada en la estrategia competitiva del partido.

“Carlisle es uno de los mejores entrenadores de la NBA y estoy seguro que usó las fichas que usó buscando más atletismo y velocidad. Están jugando contra jugadores más altos y rápidos y si Doncic seguía en cancha jugando de uno, Barea tendría que defender a un dos de frente que mide 6′5”, evaluó Casiano. “En esta etapa del juego los entrenadores tienen definidos sus rotaciones”.

Dicho todo esto, todos los entrevistados están de acuerdo que a Barea todavía le queda juego, pero también que luce encaminado a lograr una carrera como asistente técnico del equipo y un futuro entrenador en la liga, razón por la cual su buena actitud en el banco apoyando a sus compañeros y haciendo la función de mentor de Doncic hablan bien de él.

Pero Padilla asegura que a Barea todavía le queda juega y espera que éste no considere quitarse al terminar esta temporada.

“Dallas jamás pensó que José Juan Barea iba a recuperarse de una operación tan delicada como lo es el tendón de Aquiles. Hemos visto con el tiempo como este tipo de lesión ha retirado a grandes del deporte. En el caso de Barea, hemos visto como su recuperación sobrepasó expectativas, pero Dallas ya tenía su agenda de desarrollo sin contar con él”, precisa Padilla.

Por lo tanto, la escritura está en la pared para Barea… al menos en lo que a Dallas respecta.