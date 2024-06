La historia de Luka Doncic: de un “teenager” fenómeno en Europa que generó algunas dudas a jugar por el campeonato de la NBA

Hace seis años, y luego de dos temporadas tocando fondo en la NBA , los Mavericks de Dallas anticiparon lo que otros clubes no vieron cuando se aproximaba el sorteo de novatos.

Dos equipos pasaron por alto en el ‘draft’ del 2018 a la novel estrella que venía de cargar al Real Madrid , que conquistó el título tanto en la liga doméstica española como en el reputado circuito de clubes de Europa.

Su pobre rendimiento en algunos partidos ante los ojos de escuchas de la NBA en territorio europeo hizo temer a algunos que tal vez no daría el grado al cruzar el Atlántico hacia América.

No a los Mavericks, que hicieron todo lo que estuvo a su alcance por hacerse de los servicios del estelar armador de 6′7″. Ahora, Dallas está de regreso en una final buscando el segundo campeonato de la franquicia, tras ganar la corona en la temporada 2010-2011.

Antesala a su llegada en España

La brillante historia de Luka no comenzó con su llegada a la organización del Real Madrid, sino en su tierra Eslovenia, donde nació en 1999. Con solo 12 años, medios españoles como El Confidencial daban cuenta de un partido de 2011, en el que Doncic encestó 54 puntos con el Olimpia Ljubiana, en la final del Torneo ‘Lido di Roma’. Fue una actuación que le abriría los ojos a la organización madrileña.

Arroyo, quien había jugado antes en la NBA y también en la ACB, advirtió entonces que Doncic, al no ser un jugador tan atlético, debía probarse en una liga como la NBA donde abundan los jugadores con mayores atributos físicos, pero aun así le veía posibilidades de tener éxito.

“Deportivamente, es algo fuera de serie que no se ha visto nunca. Al menos a mí nunca me ha tocado verlo. Yo creo que el último jugador que estuvo así fue (Drazen) Petrovic, o incluso el lituano este… (Arvydas) Sabonis”, dijo Ayón a El Nuevo Día en junio de 2018, recordando al fenecido escolta croata de la desaparecida selección de Yugoslavia, quien llegaría eventualmente a la NBA con Nueva Jersey, y al centro de 7′3″ que también jugó en la NBA con Portland. “Con esa calidad, no se veía un jugador así tan joven, aparte con esa tranquilidad y ese temple para jugar, y con esa frescura a la hora de estar en la cancha. Creo que eso, al final de cuentas, lo va a hacer triunfar si trabaja en la NBA”.