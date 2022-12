La Liga Puertorriqueña de Baloncesto (LBP) expulsaron el jueves a los equipos de los Soles de Adjuntas y los Delfines de Salinas de la temporada 2022-23 debido al altercado que protagonizaron ambos quintetos finalizado el encuentro.

El organismo también expulsó, de por vida, al armador de Adjuntas, Javier Torres; y el delantero-fuerte de Salinas, Manuel Díaz.

“Fuimos testigos de un suceso lamentable y sumamente vergonzoso y que no tiene espacio en el ambiente familiar y de sana convivencia que promovemos en nuestra Liga. Con el apoyo de ambos alcaldes y nuestros auspiciadores buscamos garantizar un ambiente seguro tanto para los jugadores, familiares y fanáticos del deporte”, expresó el presidente de la LPB, Edgardo Boffill, en un comunicado de prensa.

La actual temporada comenzó el jueves, 1ro de diciembre y se extenderá hasta el domingo, 9 de abril y cuenta con sobre 700 jugadores y 44 equipos.

“Esta decisión significa que habrán cambios en el calendario de juegos, pues ambos equipos pertenecen a la misma sección. No obstante, estos cambios no fueron determinantes para ser y mantenernos firmes en nuestra decisión de que estos sucesos no los vamos a permitir ni tolerar bajo ningunas circunstancias”, sentenció Boffill.

En las redes sociales, la dirigente de los Soles Paola García se distanció de los hechos en un escrito publicado en Facebook.