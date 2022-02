Si fuera por la matrícula actual de la Selección Nacional, el armador Ángel Rodríguez estaría ahora mismo sudando la camiseta de Puerto Rico de cara el próximo compromiso.

Sin embargo, el vigente Jugador Más Valioso del Baloncesto Superior Nacional (BSN) continúa retirado del programa adulto y su dirigente en los Vaqueros de Bayamón, el también mentor del combinado, Nelson Colón, y sus compañeros de equipo, esperan con paciencia a que tome una decisión de regresar al combinado patrio en el futuro cercano.

“Hemos tenido diálogo tanto Carlos (Arroyo, gerente general) como yo con él. Es una decisión personal. Las puertas están abiertas. Pienso que cuando él quiera jugar va jugar”, dijo Colón durante la práctica del seleccionado de cara la segunda ventana clasificatoria al Mundial de FIBA 2023.

“En este momento, la bola está en su cancha y no puedo hablar por él. Pero, sí estamos claros. No hay ningún problema ni bochinche. Solamente, que en este momento, no ha decidido”, agregó.

Rodríguez, considerado uno de los mejores bases de Puerto Rico en la actualidad, anunció su retiro del Equipo Nacional en enero de 2021. Catalogó su decisión como una “muy personal”.

Antes de su salida, su participación con los Vaqueros en noviembre 2020 fue detenida por la Federación de Baloncesto, mientras que la Selección cumplía con su participación en una ventana clasificatoria al AmeriCup 2022 en Indianápolis. Rodríguez, activo en la “burbuja” del BSN, decidió permanecer en Río Grande por temor a contagiarse de COVID-19. En aquel entonces, Eddie Casiano fungía como dirigente del seleccionado.

Nelson Colón, quien dirige a Ángel Rodríguez en Bayamón, aún no ha podido sacarlo del retiro de la Selección Nacional. (David Villafane/Staff)

Tras la salida de Casiano y la entrada de Colón, Rodríguez expresó su deseo de volver a vestir el uniforme de Puerto Rico, negando que su salida tuviera algo que ver con Casiano. Para la primera ventana se recuperaba de una lesión y no fue convocado, pero ya rehabilitado continúa alejado del programa.

En la práctica del jueves, jugadores como Gary Browne, respetaron su decisión y le dieron su espacio.

“Entiendo que cada cual tiene sus decisiones personales porque cada cual tienes sus problemas personales que yo no tengo que conocer. Siempre vamos a estar contentos con los jugadores que se presenten, especialmente con Ángel que ha dado mucho por Puerto Rico. Somos amigos cercanos. Siempre contento por los que pueden estar. Si no, agradecido por la labor que hicieron”, expresó Browne.

Entre sus compañeros de los Vaqueros, el escolta Javier Mojica y el delantero cubano Ysmael Romero anhelan tenerlo en el mismo equipo con los colores del uniforme patrio.

“Los que representan a Puerto Rico son los mejores jugadores y Ángel definitivamente es uno de los mejores en su posición. Seguramente, nos hace falta un armador como él. Pero es su decisión. Me imagino que está enfocado en otra cosa. Tenemos a Gary Browne, tenemos a Jezreel (De Jesús) y Tyquan (Rolón). Son jugadores talentosos. Los que estamos aquí ahora mismo vamos a hacer todo lo posible para ganar”, indicó Mojica, de vuelta a la escuadra tras dos años de ausencia.

“Tenemos comunicación un poco más privada. Él sabe que siempre va a ser bienvenido aquí, como su casa. Nos puede ayudar mucho para la meta que tenemos. Es una pieza clave y él lo sabe. Sé que lo está analizando y en algún momento lo vamos a tener por aquí”, dijo, por su parte, Romero.

Puerto Rico juega el 24 y 27 de febrero contra Estados Unidos y Cuba, respectivamente, en la segunda ventana. La tercera ventana se juega a principios de julio en Puerto Rico.