“Las cosas otra vez no están fluyendo”: los Piratas van en picada y necesitan una reacción urgente en la recta final de la regular del BSN

Morales dijo que ya tienen conversaciones adelantadas con los jugadores que ocuparán los espacios de Clavell y Piñeiro. No adelantó nombres porque todavía los acuerdos no se han firmado.

“Eso va a ser bien clave para nosotros, para los últimos partidos que tenemos, porque nos pondría en una situación de tener cuatro refuerzos. Y hay algunos partidos donde vamos a estar jugando con equipos que no tienen esa cantidad de refuerzos o no tienen ninguno. No te da una garantía, pero sí, te da una leve ventaja”, opinó el directivo de los Piratas, cuyo conjunto no ha podido contar con Tyquan Rolón en gran parte de la temporada por una condición de salud.