“Le perdí todo el respeto”: Yaxel Lendeborg arremete contra Luka Doncic

Los Ángeles - Yaxel Lendeborg solo ha jugado un partido en la NBA, y aun así ya inició una encendida disputa con Luka Doncic.

En su primer partido de la temporada regular el miércoles, el novato de los Warriors de Golden State se negó a amilanarse ante el vigente campeón anotador de la NBA, quien remató su prolongado intercambio de provocaciones en la cancha con un espectacular tiro desde media cancha en la cara de Lendeborg justo cuando sonó la bocina del medio tiempo.

Doncic también ganó esta pelea con claridad en el marcador, los Lakers de Los Ángeles arrollaron a Lendeborg y a los Warriors por 127-105.

Doncic anotó 28 puntos en apenas tres cuartos.

Ledenborg abrió en el cuadro titular y atinó 12 puntos en 29 minutos.

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Sin embargo, Lendeborg de algún modo no terminó de hablar: calificó al seis veces All-Star de quejumbroso y de vivir de los tiros libres durante su conferencia de prensa posterior al partido.

“Le perdí todo el respeto (por Doncic), hermano. Eso fue horrible”, aseguró Lendeborg tras el partido.

“Mucho teatro, mucha búsqueda de faltas, mucha súplica al árbitro, hermano. Un primer partido interesante para mí, sin duda”, indicó Lendeborg, nacido en Puerto Rico de padres dominicanos y criado en Nueva Jersey.

El novato de 24 años, elegido en la primera ronda por los Warriors, afirmó que se enzarzó con Doncic en la cancha por las constantes quejas del astro esloveno a los oficiales, algo habitual en la mayoría de los partidos a lo largo de los nueve años de carrera de Doncic.

Lendeborg, quien ganó un título de la NCAA con Michigan la temporada pasada, comentó que antes disfrutaba ver los resúmenes de las electrizantes actuaciones anotadoras de Doncic —pero ahora tiene una visión más desencantada de sus habilidades.

“Que yo me frustre no tiene que ver con que piten la falta. Tiene que ver con que se pasa todo el partido quejándose, y luego te pitan la falta, y felicidades, hermano. ¿Y después me hablas como si hubieras hecho algo grandioso?”, comentó Lendeborg.

“Hermano, vamos. Eso es flojo, ¿sabes? Me desconcentró un rato, porque, como dije, le tenía muchísimo respeto. Se fue, hermano. Se fue”.

Lendeborg y Doncic intercambiaron insultos durante buena parte del segundo cuarto, y a Lendeborg le señalaron una falta técnica después de decir algo tan fuerte y tan vulgar que llamó la atención de los árbitros.

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“Le estaba diciendo que es malísimo. ‘No puedes anotarme’. Lo dije todo el partido”, dijo Lendeborg con una sonrisa.

“Solté un par de palabrotas, obviamente. Por eso me pitaron la técnica y todo eso, pero se lo estaba dejando claro, porque él se estaba riendo y hablando, todo esto por esa única falta que le pitaron”.

Doncic se tomó mayormente a risa las provocaciones de Lendeborg, pero la estrella de los Lakers claramente se crece en medio de la confrontación.

La temporada pasada le señalaron 16 faltas técnicas, lo que le valió una suspensión de un partido por exceder el límite en una sola temporada.

“Estaba hablando una locura, pero esta temporada no estaba intentando responder. No quiero técnicas”, afirmó Doncic sobre Lendeborg.

“Por primera vez, eso no fue doble técnica, porque yo no dije nada, así que estoy trabajando en eso. Como ven, creo que funcionó muy bien”.

Doncic se llevó la victoria definitiva con la bocina final —pero su triunfo al descanso también fue increíblemente dulce.