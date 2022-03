John Holland se preparaba para hacer su debut este año con el Unics Kasan en la Euroliga luego de gestionar su visado cuando Rusia puso en marcha su ataque al país vecino de Ucrania a finales del mes pasado.

La decisión del presidente ruso Vladimir Putin ha sido repudiada en su totalidad por las naciones del occidente. En solo días, la Junta de Accionistas de la Euroliga (ECA) suspendió del torneo al Unics Kasan así como los quintetos rusos de CSKA de Moscú, Zenit San Peterburgo y Lokomotiv Kuban Krasnodar.

Ante el avance de la intervención militar y sin oportunidad de jugar a un alto nivel, Holland decidió salir de Rusia luego de la recomendación de Estados Unidos a sus ciudadanos antes de cerrarse el espacio aéreo.

El delantero de 33 años estuvo poco tiempo sin uniforme ya que a principios de marzo estampó su firma con el club Bursaspor en Turquía, donde también milita el armador de la Selección Nacional Gary Browne (club Petkim).

PUBLICIDAD

Abordado por El Nuevo Día, Holland expresó que su repentino movimiento en zona europea en medio de una tensión bélica transcurrió sin percances.

“Mi experiencia en Rusia fue única. Realmente, no me sentí en peligro en ningún momento. Pero, con todas las sanciones y sin saber qué iba a pasar sentí que era mejor para mí irme a otro equipo”, dijo Holland vía telefónica.

“Es una pena porque la pasé bien con el Unics. En general, fue una buena experiencia con el equipo pero con todo lo que estaba ocurriendo, políticamente, pensé que lo mejor era irme. No fue que estaba huyendo, solo me fui. Muchos de mis compañeros se fueron y había mucha incertidumbre. Con todo este asunto político, no quería verme envuelto en eso. Ya que no íbamos a jugar en la Euroliga, lo mejor era partir. Ahora estoy en Turquía, con un buen equipo y agradecido”, añadió.

Isaiah Canaan, John Brown y Lorenzo Brown, del mismo equipo de Holland, también se marcharon, al igual que el base boricua Shabazz Napier, que estaba con el Zenit. Holland fue parte del Unics en 2020.

El Bursaspor juega para 11-10, décimos en el torneo turco y a un juego del octavo lugar para clasificar a los playoffs cuando la fase regular acaba a finales de abril. En la Eurocopa, están novenos en el Grupo A con 4-9.

Holland pertenece a los Cariduros de Fajardo en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) y espera unirse al equipo una vez termine su compromiso en el exterior.